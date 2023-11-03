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04.11.2023 17:00 - : -
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Англия
03 ноября 2023, 20:07 | Обновлено 03 ноября 2023, 20:18
82
0

Эвертон – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 ноября в 17:00 по Киеву матч АПЛ

03 ноября 2023, 20:07 | Обновлено 03 ноября 2023, 20:18
82
0
Эвертон – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Миколенко

4 ноября на стадионе «Крейвен Коттедж» пройдет матч 11-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Эвертон» встретится с «Брайтоном».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.

«Эвертон» после десяти сыгранных туров в английском чемпионате занимает десятую строчку в турнирной таблице АПЛ с десятью очками. «Брайтон» идет седьмым с 17 баллами.

В прямом эфире поединок «Эвертон» – «Брайтон» покажет телеканал Setanta Sports Ukraine +.

Эвертон – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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