Эвертон – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 ноября в 17:00 по Киеву матч АПЛ
4 ноября на стадионе «Крейвен Коттедж» пройдет матч 11-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Эвертон» встретится с «Брайтоном».
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Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.
«Эвертон» после десяти сыгранных туров в английском чемпионате занимает десятую строчку в турнирной таблице АПЛ с десятью очками. «Брайтон» идет седьмым с 17 баллами.
В прямом эфире поединок «Эвертон» – «Брайтон» покажет телеканал Setanta Sports Ukraine +.
Эвертон – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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