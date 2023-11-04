4 ноября состоялся матч 11-го тура АПЛ между клубами «Эвертон» и «Брайтон». Игра завершилась со счетом 1:1.

Единственный гол в составе «ирисок» на 7-й минуте забил Виталий Миколенко. Для украинца это второй мяч в карьере в АПЛ за 2 сезона.

На 84-й Эшли Янг отправил мяч в свои ворота и позволил «Брайтону» вырвать ничью.

АПЛ. 11-й тур. 4 ноября

Эвертон – Брайтон – 1:1

Голы: Миколенко, 7 – Янг, 84 (автогол)

Видео голов и обзор матча: