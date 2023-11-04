Англия04 ноября 2023, 20:01 |
1812
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Эвертон – Брайтон – 1:1. Как забил Миколенко. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 11-го тура АПЛ
04 ноября 2023, 20:01 |
1812
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4 ноября состоялся матч 11-го тура АПЛ между клубами «Эвертон» и «Брайтон». Игра завершилась со счетом 1:1.
Единственный гол в составе «ирисок» на 7-й минуте забил Виталий Миколенко. Для украинца это второй мяч в карьере в АПЛ за 2 сезона.
На 84-й Эшли Янг отправил мяч в свои ворота и позволил «Брайтону» вырвать ничью.
АПЛ. 11-й тур. 4 ноября
Эвертон – Брайтон – 1:1
Голы: Миколенко, 7 – Янг, 84 (автогол)
Видео голов и обзор матча:
События матча
84’
ГОЛ ! Автогол забил Эшли Янг (Эвертон).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Миколенко (Эвертон).
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