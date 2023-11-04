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Эвертон
04.11.2023 17:00 – FT 1 : 1
Брайтон
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Англия
04 ноября 2023, 20:01 |
1812
0

Эвертон – Брайтон – 1:1. Как забил Миколенко. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 11-го тура АПЛ

04 ноября 2023, 20:01 |
1812
0
Эвертон – Брайтон – 1:1. Как забил Миколенко. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

4 ноября состоялся матч 11-го тура АПЛ между клубами «Эвертон» и «Брайтон». Игра завершилась со счетом 1:1.

Единственный гол в составе «ирисок» на 7-й минуте забил Виталий Миколенко. Для украинца это второй мяч в карьере в АПЛ за 2 сезона.

На 84-й Эшли Янг отправил мяч в свои ворота и позволил «Брайтону» вырвать ничью.

АПЛ. 11-й тур. 4 ноября

Эвертон – Брайтон – 1:1

Голы: Миколенко, 7 – Янг, 84 (автогол)

Видео голов и обзор матча:

События матча

84’
ГОЛ ! Автогол забил Эшли Янг (Эвертон).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Миколенко (Эвертон).
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Виталий Миколенко Эшли Янг видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эвертон Брайтон
Источник Sport.ua
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