4 ноября проходит матч 11-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Эвертон» играет с «Брайтоном».

Уже на 7-й минуте матча украинский защитник хозяев Виталий Миколенко сумел открыть счет. Украинец оказался в штрафной соперника, откликнулся на передачу и сумел со второй попытки отправить мяч в ворота.



Миколенко не забивал в АПЛ с сезона 2021/22. Для украинца это второй гол в Английской премьер-лиге, он проводит свой 54-й матч в этом турнире.

ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ