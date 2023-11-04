Португалия04 ноября 2023, 17:16 | Обновлено 04 ноября 2023, 17:26
2827
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ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
Украинец открыл счет в матче с «Брайтоном»
04 ноября 2023, 17:16 | Обновлено 04 ноября 2023, 17:26
2827
9
4 ноября проходит матч 11-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Эвертон» играет с «Брайтоном».
Уже на 7-й минуте матча украинский защитник хозяев Виталий Миколенко сумел открыть счет. Украинец оказался в штрафной соперника, откликнулся на передачу и сумел со второй попытки отправить мяч в ворота.
Миколенко не забивал в АПЛ с сезона 2021/22. Для украинца это второй гол в Английской премьер-лиге, он проводит свой 54-й матч в этом турнире.
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Комментарии 9
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как вы достали со своим телеграмом (
Показать Скрыть 1 ответ
Ну все, осталось сегодня только Забарному забить))
Показать Скрыть 2 ответа
Прям день легіонерів сьогодні.
Не робіть посилання на помийку під назвою Телеграм.
Молодець!
Микола найкращий!
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