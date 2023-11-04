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  4. ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
Португалия
04 ноября 2023, 17:16 | Обновлено 04 ноября 2023, 17:26
2827
9

ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ

Украинец открыл счет в матче с «Брайтоном»

04 ноября 2023, 17:16 | Обновлено 04 ноября 2023, 17:26
2827
9
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Миколенко

4 ноября проходит матч 11-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Эвертон» играет с «Брайтоном».

Уже на 7-й минуте матча украинский защитник хозяев Виталий Миколенко сумел открыть счет. Украинец оказался в штрафной соперника, откликнулся на передачу и сумел со второй попытки отправить мяч в ворота.

Миколенко не забивал в АПЛ с сезона 2021/22. Для украинца это второй гол в Английской премьер-лиге, он проводит свой 54-й матч в этом турнире.

ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ

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Виталий Миколенко Эвертон чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Брайтон - Эвертон
Источник Sport.ua
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Gargantua
как вы достали со своим телеграмом (
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+9
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Nordenus
Ну все, осталось сегодня только Забарному забить))
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+6
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anacreon
Прям день легіонерів сьогодні.
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+2
Иван Качура
Не робіть посилання на помийку під назвою Телеграм.
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+1
sahka1981
Молодець!
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+1
adidas777
Микола найкращий!
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