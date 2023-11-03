Его игра его словами. Шевченко объясняет 10 своих легендарных голов

Если в современной истории футбола и были более совершенные форварды, чем Андрей Шевченко, то их было очень мало.

Мощный универсал, способный забить с дальней дистанции или проскочить сквозь оборону соперника, на пике своей карьеры он был лучшим голеадором мира, получив в 2004 году Золотой мяч после побед в Серии А и Лиге чемпионов.

По случаю выхода своей новой книги «Моя жизнь, мой футбол» Шевченко рассказывает The Athletic о 10 лучших голах за свою долгую карьеру. Среди них есть голы правой, левой ногой и головой. Здесь и дальние удары, и чистый бомбардирский инстинкт, и мощный дриблинг. Голы за киевское «Динамо», «Милан», «Челси» и сборную Украины. Пожалуй, никто другой не был способен забивать так много и настолько разными способами.

Гол в ворота «Барселоны» (4:0), ноябрь 1997 года

– Именно тогда более широкий круг людей начал понимать, насколько блестящей была команда «Динамо» Киев, а Вы были фантастическим игроком...

– Да, именно так. Это было словно выставкой для нас, и нашим лучшим выступлением. После этой игры все стали говорить обо мне, да и о команде тоже. Отличная игра, хороший гол.

– А когда говорят об этой команде, всегда упоминают Вас и Сергея Реброва как напарников по нападению. Почему вы так хорошо сработались на поле?

– Потому что у нас были одинаковые взгляды на футбол. Мы дружили и вне поля, и когда эти дружеские отношения наладились, мы стали играть лучше.

– Расскажите о том, как вы забили этот гол...

– Я сам создал себе пространство, потому что чувствовал момент. Многое зависит от того, когда игрок, который выполняет подачу, подойдет к мячу и сделает навес, от того, как ты рассчитаешь траекторию. А когда ты немного отойдешь назад, прямо перед выполнением штрафного удара...

...а потом игроки начинают двигаться, ты начинаешь входить в пределы штрафной и видишь траекторию полета мяча. Я уже знаю, куда приземлится мяч. Защитники не читают, что мяч приземлится у них за спиной. Вот так хорошо я читал игру.

– Вы смотрите на защитников?

– На этот зазор между защитниками и на навес. Пошел навес, я создал себе лучшую возможность выйти на позицию, с которой можно забить. Потому что, если мой забег будет на дальнюю штангу, ну, мяч может прилететь сюда. Но какова вероятность того, что я смогу забить? Вот что я подсчитывал.

Я вижу это пространство (у ближней штанги). Я вычисляю, прилетит ли сюда мяч по этой траектории, и если я окажусь там, то смогу ли забить. Но если я приду сюда (к дальней штанге), то шансов нет, даже если мяч долетит. Но в данном случае мяч был идеально доставлен в то пространство, куда я и рассчитывал.

– Вы видите, что вратарь выходит?

– Я знал, что вратарь выйдет. Нужно читать углы. Этого мне хватило, небольшое касание перед руками вратаря.

Знаменитый проход сквозь оборону «Бари» (победа 4:1), февраль 2000 года

– Уверен, вы помните этот момент. Классический гол.

– Да, просто забег... Я знаю, что если я бегу с мячом... в то время я был довольно быстрым и просто старался оббежать первого защитника. Это была одна из моих сильных сторон, потому что я оставался впереди и ждал, когда что-то подобное произойдет.

– То есть Вам никогда не приходилось возвращаться назад, чтобы защищаться при угловых?

– Нет, не приходилось. Тренер поставил меня туда, на эту позицию. Просто жду, когда прилетит мяч. Я хочу быть в лучшей позиции, чтобы удержать мяч. Я обхожу защитника и просто начинаю бежать.

– Есть несколько таких голов, где защитники все время пытаются оттеснить вас от мяча, но у вас огромная мощь. В своей новой книге Вы рассказываете об интенсивной физической подготовке в «Динамо». Это было важным фактором, когда Вы приехали в Италию?

– Нет, главным фактором был мой низкий центр тяжести, он очень низкий, я довольно устойчивый.

– Когда Вы здесь, Вы всегда знаете, что пойдете в пространство?

– Нет, я просто иду прямо к сопернику и стараюсь не отпускать мяч далеко от себя. При хорошем контроле мяча не нужно уходить вправо или влево, и защитник должен сам принимать решение, что ему делать.

– Здесь есть хороший ракурс для финта корпусом.

– Я нахожусь в той точке, где я могу обмануть защитника, потому что расстояние между мной и ним небольшое, но мне достаточно сделать это (финт) – потому что если я подойду ближе, то он отберет у меня мяч. А потом, при завершении, я просто кладу мяч в угол ворот.

– Вы отлично играли обеими ногами. Это то, над чем Вы работали в детстве?

– Ну... особенно когда я играл в Италии, я начал работать над левой ногой.

Легендарный гол по сумасшедшей траектории в ворота «Ювентуса» (1:1), декабрь 2001 года

– Этот гол мне представлять не надо. О нем часто говорят как о Вашем лучшем голе. А это ваш любимый?

– Один из любимых. Должен сказать, что это великолепный гол, но... здесь есть доля везения. Потому что я смотрел, чтобы увидеть, где мои товарищи по команде... и затем просто попытался пробить, потому что не было шансов, что кто-то вбежит в штрафную. Я просто попытался попасть в створ ворот и получилось очень удачно. Это хороший гол, хорошее мастерство, остаться на ногах и затем пробить.

– Помню, люди говорили...

– Что я навешивал?

– Они видели, как вы подняли глаза...

– Я всегда это делаю! Потому что я должен понимать позицию игроков, позицию вратаря. Было бы безумием, если бы я не смотрел перед ударом.

– Когда я нажимаю на паузу, то не верю, что это был навес.

– Нет, конечно.

– И это против Джанлуиджи Буффона. Когда Вы играли против такого вратаря, вы меняли Вашу манеру удара?

– Нет, просто... с такого угла я мог забить только так. Если бы я бил на силу, то такой удар было бы легко отразить. Какое решение лучшее? Если я в такой позиции, я могу только перебрасывать его, попытаться сделать этот удар.

Скрытый удар в ближний угол ворот в матче с «Болоньей» (3:3), февраль 2001 г.

– Интересный момент: мы говорили о вашем взаимодействии с Ребровым, а тут на мяче Пиппо Индзаги...

– Нет, это не Индзаги... Кажется... (пристально смотрит на экран, выглядит удивленным)... да, это действительно Индзаги...

(на самом деле это Джанни Командини. Индзаги перейдет в «Милан» из «Ювентуса» лишь летом 2001 года, – прим. Sport.ua).

– То есть это неожиданность – увидеть его в роли плеймейкера? Каким было ваше сотрудничество с ним?

– Все было хорошо. Пиппо – игрок другого типа. Я должен был подстраиваться под него, а не он под меня. Потому что Пиппо – типичный бомбардир, он не двигается, он видит только ворота. Поэтому мне приходится приспосабливаться, чтобы играть вместе с ним, и мне удавалось. Большую часть времени мы оба забивали, мы были очень близки, потому что в штрафной мы одинаково читаем ситуации.

– Если я замедлю видео, может быть, вратарь думает, что это будет подкрученный удар?

– Из этой позиции я сразу принимаю решение. Потому что в тот момент, когда я остановился, я прочитал ситуацию, я увидел позицию вратаря и, пробивая боком к воротам, я могу обмануть вратаря. Потому что если бы я пробил вот так (под дальнюю штангу), то шансов не было бы. Это очень простой способ забить. Он не видит моего удара сюда (в ближний угол). Это даже не очень сильный удар, просто очень точный.

– Вратарь действительно делает шаг в сторону дальней штанги.

– Да, потому что он думает, что я пробью туда. А потом я просто ударил в ближний угол.

– Это гол, который, кажется, часто забивает Килиан Мбаппе.

– Да. Но в основном отсюда (показывает на левую часть поля). Ему нравится такой гол, потому что это всегда срабатывает! Я забил много голов в таким стиле: показывал на дальнюю штангу, а затем бил в ближний угол.

Забегание из глубины и победный гол в матче с «Реалом» (1:0), ноябрь 2002 года

– Следующий гол – довольно известный, в ворота мадридского «Реала».

– Да, простой. Здесь великолепный пас Руи Кошты. И к тому моменту, когда мяч прилетел ко мне, я уже подготовился, открыл пространство. Я уже успел добежать. Если вы видите мой тайминг, то он был идеальным. Я открыл пространство (смещаясь во фланг)... жду, жду, жду... и когда он видит меня, я делаю рывок. Но я создал пространство, чтобы не попасть в офсайд, а затем сделал три или четыре шага и получил мяч.

А завершение довольно простое. Я очень хорошо контролирую мяч. Контролирую и бью. Первая часть более важна – то, как вы контролируете мяч.

– В этот период вы часто играете с Андреа Пирло, Кларенсом Зеедорфом, Руи Коштой и Кака. Это, наверное, мечта – столько пасов на тебя.

– Да, особенно при таком качестве этих игроков.

– Пас настолько хорош, что мяч почти не нужно контролировать.

– Ну, на самом деле нужно. Но это первое касание, если я его контролирую чуть дольше, под правую или левую ногу, то нет.

Решающий «гол на выезде» – на домашнем стадионе – в ответном полуфинальном матче с «Интером» (1:1), май 2003 года

– А, вот этот. Это большой гол. Большой, большой, большой гол. Видишь трюк с Пиппо?

– Расскажите мне о движении. В этот момент кажется, что Фабио Каннаваро держит вас, Иван Кордоба держит Индзаги, а вы просто запутываете их этим движением, которое создает пространство.

– Да, вы видите, что мы движемся в том же направлении, и теперь мы оба открыты. Во-первых, защитники, они играют персонально. При такой игре, у защитников нет никакой структуры. Нужна линия, четыре защитника, или три против двух.

– Это Матерацци.

– Да, Матерацци вышел, он должен был остаться сзади. В этом случае мы бы никогда не забили этот гол, потому что в такой позиции, если они защищаются втроем против двоих, шансов нет. Но Матерацци выдвинулся вперед, и появилось открытое пространство.

Кларенс сделал классный пас. Мяч летит, я должен войти в штрафную, мяч проходит у Кордобы между ног. Мне немного повезло, потому что мяч остался у меня. А потом мог быть пенальти, потому что он бьет меня по ногам, но я просто подсекаю мяч.

– И это отличное завершение, потому что нужно было успеть поддеть мяч в падении.

– Да, надо было опередить вратаря. Я был на 100 процентов уверен, что смогу забить.

– А Кордоба пытается поставить вам подножку.

– Да, он это сделал, но я остался на ногах!

Победный пенальти в финале Лиги чемпионов, май 2003 г.

– Помню, как я смотрел, а потом услышал свисток. Я принял решение, когда увидел движение вратаря. Подождал, подождал, подождал... и когда увидел, что его корпус уходит влево, положил мяч вправо. Это было удивительное чувство для меня.

– Буффон выходит далеко за линию...

– Да, но я видел его движение. Он пытался обмануть меня, но я просто ждал достаточно долго, чтобы увидеть его движение. Да, это прекрасно. Хорошее воспоминание.

Гол в ворота «Тоттенхэма» (2:1) в марте 2007 года.

– Это невероятный гол. Абсолютно невероятный. Один из моих любимых голов. Скорость полета мяча, когда я ударил по нему, была сумасшедшей.

Вы видели реакцию Дрогба? Он не мог поверить в этот гол. Потому что в динамике это... посмотрите, какие у меня компактные и короткие шаги. Смещение в центр – и бум!

– Это одно слитное движение?

– Нет, я останавливаюсь, а потом – бам... Я вложил в тот удар столько силы! Бум. Это невероятно. Отличный гол, сила удара... хорошее смещение в центр. Мне очень нравится.

Два гола головой в эмоциональной победе над Швецией (2:1) в Киеве, июнь 2012 г.

– Ах да, мои два гола. Это интересно. Первый гол – это произведение искусства для меня.

Я жду, потому что меня никто не опекает, видите, как я знаю наперед, что случится? Потому что я знаю, что Андрей Ярмоленко остановится с мячом. Я уже посмотрел. Он остановит мяч, сместится в центр, я знаю, что он это сделает.

Но перед движением я должен создать пространство, куда я хочу войти. И я должен посмотреть на него (Ярмоленко) и сказать: подай мне мяч сюда (на ближнюю штангу).

– Вы смотрите на то, как далеко друг от друга находятся центральные защитники?

– Только на этого (рядом с ним – №3 Олоф Мелльберг). А не на этого (дальше на ближней штанге – №4 Андреас Гранквист) – я не смотрю на этого игрока. Я уже знаю, что делать. Я останавливаюсь, иду. Я знаю, что хочу пойти сюда (на ближнюю штангу). Но я не позволяю Мелльбергу понять это раньше времени, потому что если я покажу ему раньше времени, он заметит меня. Я должен держать его немного позади. Нужно просто хорошо читать шаги и предугадывать. Это отличный гол.

– Изменилась ли Ваша игра к этому моменту?

– Да, потому что у меня уже не было прежней скорости. И мне пришлось гораздо лучше выбирать позицию для себя. Я уже не был прежним игроком.

– А второй...

– Да. У нас был угловой с того же фланга пятью минутами ранее. В том случае я сделал движение вперед, а потом остановился.

Но в этом случае я сначала сделал движение назад, а затем совершил рывок. Я двигаюсь назад, а затем оказываюсь впереди него.

– Да, мы видим это на заднем плане, вы выныриваете из-за спины...

– Видите? Потому что я знаю, что Златан Ибрагимович возле ближней штанги собирается закрыть меня спереди, поэтому я захожу за него, чтобы он не видел моего движения, а потом мяч был близко, я просто сделал этот шаг, играя на опережение.

– Это было невероятно - должно быть, Вы очень долго думали об этом турнире.

– Это было... для меня... я бы сказал, украинизация завершения моей карьеры. Мне было 35 лет, почти 36. Это был последний турнир в моей карьере... и я старался... и я забил два гола в этой удивительной игре.

Майкл Кокс, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух