Какая команда из топ-5 лиг Европы первой забила 50 голов в сезоне 2023/24?
«Байер» под руководством Хаби Алонсо не остановить в текущей кампании
Немецкая футбольная команда «Байер» Леверкузен стала первой командой из пяти топовых чемпионатов в Европе, которой удалось забить 50 голов в сезоне 2023/24.
На это подопечным 41-летнего испанского специалиста Хаби Алонсо потребовалось всего 14 матчей.
Статистика «Байера» в сезоне 2023/24:
- 14 игр
- 13 побед
- 0 поражений
- 51 забитый гол
- 12 пропущенных голов
- 9 побед подряд
«Байер» выиграл 8 туров из 9 в Бундеслиге. У команды 25 очков, 27 забитых мячей и 8 пропущенных.
В Лиге Европы леверкузенский клуб играет в группе H. Там у команды 9 пунктов из 9 возможных, 11 голов и 2 пропущенных.
Вчера, 1 ноября, «Байер» вышел в 1/8 финала Кубка Германии, обыграв «Зандхаузен» в гостях со счетом 5:2 в 1/16. В первом раунде Кубка «фармацевты» разгромили «Тевтонию Оттензен» 8:0.
Bayer Leverkusen are the first team in Europe's top 5 leagues to score 50+ goals this season.— B/R Football (@brfootball) November 1, 2023
They only needed 14 games 🤯 pic.twitter.com/KQR3AHLIIb
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