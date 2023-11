Какая команда из топ-5 лиг Европы первой забила 50 голов в сезоне 2023/24?

Немецкая футбольная команда «Байер» Леверкузен стала первой командой из пяти топовых чемпионатов в Европе, которой удалось забить 50 голов в сезоне 2023/24.

На это подопечным 41-летнего испанского специалиста Хаби Алонсо потребовалось всего 14 матчей.

Статистика «Байера» в сезоне 2023/24:

«Байер» выиграл 8 туров из 9 в Бундеслиге. У команды 25 очков, 27 забитых мячей и 8 пропущенных.

В Лиге Европы леверкузенский клуб играет в группе H. Там у команды 9 пунктов из 9 возможных, 11 голов и 2 пропущенных.

Вчера, 1 ноября, «Байер» вышел в 1/8 финала Кубка Германии, обыграв «Зандхаузен» в гостях со счетом 5:2 в 1/16. В первом раунде Кубка «фармацевты» разгромили «Тевтонию Оттензен» 8:0.

