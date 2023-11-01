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Германия
01 ноября 2023, 22:09 | Обновлено 01 ноября 2023, 22:19
243
0

Что с ними делает Хаби Алонсо? Байер добился девятой подряд победы

«Фармацевцы» выиграли в матче Кубка Германии

01 ноября 2023, 22:09 | Обновлено 01 ноября 2023, 22:19
243
0
Что с ними делает Хаби Алонсо? Байер добился девятой подряд победы
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 1 ноября, «Байер» на выезде добился крупной победы над командой «Зандхаузен» во втором раунде Кубка Германии – 5:2.

Для леверкузенской команды этот выигрыш стал девятым кряду. В нынешнем сезоне «Байер» остается непобедимым.

В последний раз в официальном матче «Байер», руководит которым испанец Хаби Алонсо, уступал в конце прошлого сезона – 27 мая. Это было в матче чемпионата Германии с «Бохумом» – 0:3.

В нынешнем чемпионате Германии «Байер» имеет в своем активе 8 побед при одной ничьей. С 25 очками он занимает 1-е место в таблице Бундеслиги.

Свой следующий матч «Байер» проведет в субботу, 4 ноября. Команда Алонсо в гостях сыграет с «Хоффенхаймом» в 10 туре чемпионата Германии.

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Кубок Германии по футболу Байер
Источник Sport.ua
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