Что с ними делает Хаби Алонсо? Байер добился девятой подряд победы

В среду, 1 ноября, «Байер» на выезде добился крупной победы над командой «Зандхаузен» во втором раунде Кубка Германии – 5:2.

Для леверкузенской команды этот выигрыш стал девятым кряду. В нынешнем сезоне «Байер» остается непобедимым.

В последний раз в официальном матче «Байер», руководит которым испанец Хаби Алонсо, уступал в конце прошлого сезона – 27 мая. Это было в матче чемпионата Германии с «Бохумом» – 0:3.

В нынешнем чемпионате Германии «Байер» имеет в своем активе 8 побед при одной ничьей. С 25 очками он занимает 1-е место в таблице Бундеслиги.

Свой следующий матч «Байер» проведет в субботу, 4 ноября. Команда Алонсо в гостях сыграет с «Хоффенхаймом» в 10 туре чемпионата Германии.