Инсайдеру Ромеро пришлось извиняться перед Месси. Известно, почему

Аргентинский нападающий Лионель Месси уличил во лжи инсайдера Жерара Ромеро.

Тот сообщил, что форвард после получения 8-го Золотого мяча встречался с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Они обсуждали проведение в столице Каталонии прощального матча Месси.

«Ты лжешь в очередной раз», – написал в инстаграме Месси, добавив эмодзи с длинным носом.

Ромеро пришлось извиняться: «Меня опять обманули насчет чего-то, что связано с Лео. Я ничему не учусь. Прошу прощения, я сильно ошибся. Я принимаю все, что вы мне сегодня говорите, и обещаю, что мы будем работать над тем, чтобы подобное не повторялось. Мои извинения».

MIL DISCUPAS a todos, y MIL MÁS.



Me han vuelto a engañar con algo relacionado con LEO. No aprendo. Lo siento. MUY jodido.



Asumo todo los que hoy me digáis y prometo que trabajaremos para que no vuelva a ocurrir.



Disculpas https://t.co/j1lM5kvV0Q