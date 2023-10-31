Инсайдеру Ромеро пришлось извиняться перед Месси. Известно, почему
Аргентинец опроверг информацию источника
Аргентинский нападающий Лионель Месси уличил во лжи инсайдера Жерара Ромеро.
Тот сообщил, что форвард после получения 8-го Золотого мяча встречался с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Они обсуждали проведение в столице Каталонии прощального матча Месси.
«Ты лжешь в очередной раз», – написал в инстаграме Месси, добавив эмодзи с длинным носом.
Ромеро пришлось извиняться: «Меня опять обманули насчет чего-то, что связано с Лео. Я ничему не учусь. Прошу прощения, я сильно ошибся. Я принимаю все, что вы мне сегодня говорите, и обещаю, что мы будем работать над тем, чтобы подобное не повторялось. Мои извинения».
MIL DISCUPAS a todos, y MIL MÁS.— Gerard Romero (@gerardromero) October 31, 2023
Me han vuelto a engañar con algo relacionado con LEO. No aprendo. Lo siento. MUY jodido.
Asumo todo los que hoy me digáis y prometo que trabajaremos para que no vuelva a ocurrir.
Disculpas https://t.co/j1lM5kvV0Q
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