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31 октября 2023, 21:55 | Обновлено 31 октября 2023, 22:06
1331
0

Инсайдеру Ромеро пришлось извиняться перед Месси. Известно, почему

Аргентинец опроверг информацию источника

31 октября 2023, 21:55 | Обновлено 31 октября 2023, 22:06
1331
0
Инсайдеру Ромеро пришлось извиняться перед Месси. Известно, почему
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси уличил во лжи инсайдера Жерара Ромеро.

Тот сообщил, что форвард после получения 8-го Золотого мяча встречался с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Они обсуждали проведение в столице Каталонии прощального матча Месси.

«Ты лжешь в очередной раз», – написал в инстаграме Месси, добавив эмодзи с длинным носом.

Ромеро пришлось извиняться: «Меня опять обманули насчет чего-то, что связано с Лео. Я ничему не учусь. Прошу прощения, я сильно ошибся. Я принимаю все, что вы мне сегодня говорите, и обещаю, что мы будем работать над тем, чтобы подобное не повторялось. Мои извинения».

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Лионель Месси
Источник Sport.ua
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