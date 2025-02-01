«Войти в историю». Винисиус определился с клубом, где будет играть

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился планами на будущее на фоне слухов о возможном переезде в Саудовскую Аравию.

«Войти в историю здесь – это очень важно для меня и всей моей семьи. Надеюсь, я смогу остаться здесь еще на многие годы. Президент всегда доверял мне с тех пор, как я был ребенком и меня никто не знал. Перес всегда говорил, что я буду долго играть за «Реал», – сказал Бразилец.

В настоящее время мадридский Реал возглавляет турнирную таблицу испанской Ла Лиги, имея в своем активе 49 турнирных баллов после 21 сыгранного матча. В плей-офф Лиги чемпионов подопечные Карло Анчелотти сойдутся с Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что Реал не собирается платить Винисиусу бешеную зарплату, которую получает Килиан Мбаппе.