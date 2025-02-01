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  4. «Войти в историю». Винисиус определился с клубом, где будет играть
Испания
01 февраля 2025, 09:41 |
902
0

«Войти в историю». Винисиус определился с клубом, где будет играть

Винисиус Жуниор хочет стать легендой мадридского «Реала»

01 февраля 2025, 09:41 |
902
0
«Войти в историю». Винисиус определился с клубом, где будет играть
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился планами на будущее на фоне слухов о возможном переезде в Саудовскую Аравию.

«Войти в историю здесь – это очень важно для меня и всей моей семьи. Надеюсь, я смогу остаться здесь еще на многие годы. Президент всегда доверял мне с тех пор, как я был ребенком и меня никто не знал. Перес всегда говорил, что я буду долго играть за «Реал», – сказал Бразилец.

В настоящее время мадридский Реал возглавляет турнирную таблицу испанской Ла Лиги, имея в своем активе 49 турнирных баллов после 21 сыгранного матча. В плей-офф Лиги чемпионов подопечные Карло Анчелотти сойдутся с Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что Реал не собирается платить Винисиусу бешеную зарплату, которую получает Килиан Мбаппе.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Флорентино Перес
Олег Вахоцкий Источник: Marca
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