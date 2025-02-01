Экс-игрок Шахтера: «Месси – стеснительный и не владеет английским»
Сергей Кривцов поделился мнением о периоде своей карьеры в «Интер Майами»
Бывший игрок донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов, последние два сезона выступавший за американский «Интер Майами», рассказал о своем впечатлении от одноклубника Лионеля Месси:
– Вы сказали, что «Интер Майами» взял курс на испаноязычных игроков. Есть ли в этом влияние Месси и других экс-игроков «Барселоны»? И вообще, какое впечатление оставил Лео как человек и как коллега?
– Все они четверо – легенды «Барселоны» – очень нормальные люди. Лео достаточно застенчив, он мало говорит и не владеет английским. Месси и Жорди Альба говорят только на испанском языке.
Поэтому с Лео у меня не было таких больших разговоров, хотя я начал учить испанский, но это не тот уровень, чтобы говорить обо всем. Но, в целом, впечатление с первого дня очень положительное, как я и говорил, они хорошие люди. Влияние на клуб... Даже не знаю, возможно, и есть. Потому что с подписанием контракта к Месси перешла доля клуба, – поделился мнением Кривцов.
Сергей Кривцов находится в статусе свободного агента – ранее «Интер Майами» объявил о прекращении сотрудничества с футболистом.
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