ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Лео. Экс-игрок сборной Украины покинет Интер Майами

Американский «Интер Майами» официально объявил об уходе украинского центрального защитника Сергея Кривцова.

Клуб решил попрощаться с 33-летним защитником, чей контракт действует до 31 декабря 2024 года.

Сергей Кривцов присоединился к «Интер Майами» зимой 2023 года. За 2 сезона в составе клуба он провел 63 матча (в том числе 26 в этой кампании), отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Напомним, за «Интер Майами» выступают легендарные экс-футболисты каталонской «Барселоны»: Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес.

Ранее стала известна группа «Интер Майами» на клубном чемпионате мира 2024 года.