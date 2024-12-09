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Major League Soccer
09 декабря 2024, 18:17 | Обновлено 09 декабря 2024, 18:29
888
1

ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Лео. Экс-игрок сборной Украины покинет Интер Майами

Сергей Кривцов получит статус свободного агента

09 декабря 2024, 18:17 | Обновлено 09 декабря 2024, 18:29
888
1
ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Лео. Экс-игрок сборной Украины покинет Интер Майами
ФК Интер Майами. Сергей Кривцов

Американский «Интер Майами» официально объявил об уходе украинского центрального защитника Сергея Кривцова.

Клуб решил попрощаться с 33-летним защитником, чей контракт действует до 31 декабря 2024 года.

Сергей Кривцов присоединился к «Интер Майами» зимой 2023 года. За 2 сезона в составе клуба он провел 63 матча (в том числе 26 в этой кампании), отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Напомним, за «Интер Майами» выступают легендарные экс-футболисты каталонской «Барселоны»: Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес.

Ранее стала известна группа «Интер Майами» на клубном чемпионате мира 2024 года.

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Сергей Кривцов Интер Майами свободный агент трансферы Major League Soccer (MLS) Лионель Месси
Дмитро Вербинський Источник: ФК Интер Майами
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Serhii P.
вже награвся. Я взагалі не знаю, як йому взагалі знайшлось місце в компанії всіх цих зірок, хоча, в останніх матчах він рідко з"являвся на полі. Далі може пограти в чемпіонаті Мальдів, або Індії.
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