ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Лео. Экс-игрок сборной Украины покинет Интер Майами
Сергей Кривцов получит статус свободного агента
Американский «Интер Майами» официально объявил об уходе украинского центрального защитника Сергея Кривцова.
Клуб решил попрощаться с 33-летним защитником, чей контракт действует до 31 декабря 2024 года.
Сергей Кривцов присоединился к «Интер Майами» зимой 2023 года. За 2 сезона в составе клуба он провел 63 матча (в том числе 26 в этой кампании), отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Напомним, за «Интер Майами» выступают легендарные экс-футболисты каталонской «Барселоны»: Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес.
Ранее стала известна группа «Интер Майами» на клубном чемпионате мира 2024 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер рассказал о состоянии Тайсона после майского поражения
8 декабря киевляне уверенно переиграли соперников 3:0 в 16-м туре УПЛ 2024/25