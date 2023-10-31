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Major League Soccer
31 октября 2023, 05:59 | Обновлено 31 октября 2023, 06:00
347
0

Месси стал первым действующим игроком из МЛС, который выиграл Золотой мяч

Лионель выступает за американский клуб «Интер Майами»

31 октября 2023, 05:59 | Обновлено 31 октября 2023, 06:00
347
0
Месси стал первым действующим игроком из МЛС, который выиграл Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Дэвид Бекхэм

30 октября звездный аргентинский форвард американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси выиграл Золотой мяч 2023.

Лео стал первым действующим игроком из МЛС, которому удалось получить самую престижную индивидуальную награду.

Для Месси этот Золотой мяч стал восьмым в карьере. Ранее он выигрывал ЗМ в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 та 2021.

Никто не получал больше Золотых мячей за карьеру, чем Лео.

Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года, куда перешел из французского «ПСЖ». Интересно, что ЗМ-2023 Месси вручил совладелец «Интера Майами» Дэвид Бекхэм.

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Дэвид Бекхэм Интер Майами Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Золотой мяч
Источник Sport.ua
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