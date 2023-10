Месси стал первым действующим игроком из МЛС, который выиграл Золотой мяч

30 октября звездный аргентинский форвард американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси выиграл Золотой мяч 2023.

Лео стал первым действующим игроком из МЛС, которому удалось получить самую престижную индивидуальную награду.

Для Месси этот Золотой мяч стал восьмым в карьере. Ранее он выигрывал ЗМ в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 та 2021.

Никто не получал больше Золотых мячей за карьеру, чем Лео.

Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года, куда перешел из французского «ПСЖ». Интересно, что ЗМ-2023 Месси вручил совладелец «Интера Майами» Дэвид Бекхэм.

David Beckham, who was the first designated player in MLS history, and helped bring Lionel Messi to Inter Miami, was the one who awarded the Ballon d'Or to Lionel Messi, the first active MLS player to ever win the award 🙌 pic.twitter.com/kW6meUEw28