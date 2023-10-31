ВИДЕО. Лучшего кипера дважды освистали французы. Дрогба сделал замечание
Эмилиано Мартинес получил награду Yashin Trophy 2023
Аргентинский голкипер английской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес стал обладателем Yashin Trophy 2023.
Эта награда выдается лучшему вратарю года. Мартинес получил трофей имени Лева Яшина на церемонии вручения Золотого мяча 2023 в Париже (Франция), 30 октября.
Во время вручения награды Мартинесу кипера освистали французы. Ведущему церемонии Дидье Дрогба пришлось сделать замечания.
Мартинес был основным вратарем сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 в Катаре. Тогда аргентинцы выиграли чемпионский титул, обыграв в финальном матче команду Франции.
Отметим, что французы освистали Мартинеса еще и при его прибытии на церемонию.
ВИДЕО. Лучшего кипера дважды освистали французы. Дрогба сделал замечание
🚨🚨| French people in the room just boo’d when a clip of Martinez’s save vs Kolo Muani was shown. Drogba intervened and told them to stop. pic.twitter.com/uU5W9VObNU— CentreGoals. (@centregoals) October 30, 2023
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