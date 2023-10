Аргентинский голкипер английской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес стал обладателем Yashin Trophy 2023.

Эта награда выдается лучшему вратарю года. Мартинес получил трофей имени Лева Яшина на церемонии вручения Золотого мяча 2023 в Париже (Франция), 30 октября.

Во время вручения награды Мартинесу кипера освистали французы. Ведущему церемонии Дидье Дрогба пришлось сделать замечания.

Мартинес был основным вратарем сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 в Катаре. Тогда аргентинцы выиграли чемпионский титул, обыграв в финальном матче команду Франции.

Отметим, что французы освистали Мартинеса еще и при его прибытии на церемонию.

ВИДЕО. Лучшего кипера дважды освистали французы. Дрогба сделал замечание

🚨🚨| French people in the room just boo’d when a clip of Martinez’s save vs Kolo Muani was shown. Drogba intervened and told them to stop. pic.twitter.com/uU5W9VObNU