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Лига Европы
31 января 2025, 15:00 | Обновлено 31 января 2025, 15:34
492
0

Венгерские болельщики в форме стюардов устроили драку с фанатами АЗ

Более того, они нашли способ попасть в гостевой сектор

31 января 2025, 15:00 | Обновлено 31 января 2025, 15:34
492
0
Венгерские болельщики в форме стюардов устроили драку с фанатами АЗ
AZAlkmaar. Вболівальники АЗ Алкмаар

30 января в матче 8-го тура Лиги Европы встречались «Ференцварош» и «АЗ Алкмаар».

По информации издания Talksport, во время матча произошла стычка между болельщиками.

Источник сообщает, что представители фан-движения «Ференцвароша» проникли в гостевой сектор и начали драку. Венгры сделали это нестандартным способом — переодевшись в стюардов, что позволило им беспрепятственно пройти контроль.

Точное количество пострадавших в столкновении пока неизвестно. По данным издания, повреждены несколько рядов трибуны «Групама Арены».

Также отмечается, что «Ференцварош» уже неоднократно штрафовался УЕФА за поведение своих фанатов.

В матче 8-го тура Лиги Европы венгерская команда одержала победу со счётом 4:3.

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Лига чемпионов Ференцварош АЗ Алкмаар драка с болельщиками болельщики драка
Олександр Сільченко Источник: talkSPORT
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