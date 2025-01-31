Венгерские болельщики в форме стюардов устроили драку с фанатами АЗ

30 января в матче 8-го тура Лиги Европы встречались «Ференцварош» и «АЗ Алкмаар».

По информации издания Talksport, во время матча произошла стычка между болельщиками.

Источник сообщает, что представители фан-движения «Ференцвароша» проникли в гостевой сектор и начали драку. Венгры сделали это нестандартным способом — переодевшись в стюардов, что позволило им беспрепятственно пройти контроль.

Точное количество пострадавших в столкновении пока неизвестно. По данным издания, повреждены несколько рядов трибуны «Групама Арены».

Также отмечается, что «Ференцварош» уже неоднократно штрафовался УЕФА за поведение своих фанатов.

В матче 8-го тура Лиги Европы венгерская команда одержала победу со счётом 4:3.