Венгерские болельщики в форме стюардов устроили драку с фанатами АЗ
Более того, они нашли способ попасть в гостевой сектор
30 января в матче 8-го тура Лиги Европы встречались «Ференцварош» и «АЗ Алкмаар».
По информации издания Talksport, во время матча произошла стычка между болельщиками.
Источник сообщает, что представители фан-движения «Ференцвароша» проникли в гостевой сектор и начали драку. Венгры сделали это нестандартным способом — переодевшись в стюардов, что позволило им беспрепятственно пройти контроль.
Точное количество пострадавших в столкновении пока неизвестно. По данным издания, повреждены несколько рядов трибуны «Групама Арены».
Также отмечается, что «Ференцварош» уже неоднократно штрафовался УЕФА за поведение своих фанатов.
В матче 8-го тура Лиги Европы венгерская команда одержала победу со счётом 4:3.
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