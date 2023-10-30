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  4. Мартинеса освистали французские болельщики в Париже
Франция
30 октября 2023, 22:59 | Обновлено 30 октября 2023, 23:45
1150
3

Мартинеса освистали французские болельщики в Париже

Аргентинского вратаря освистали по прибытии на Золотой мяч

30 октября 2023, 22:59 | Обновлено 30 октября 2023, 23:45
1150
3
Мартинеса освистали французские болельщики в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

Вратаря англйиской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса освистали французские болельщики по прибытии на церемонию награждения премией Золотой Мяч 2023.

Мартинес был основным вратарем сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 в Катаре. Тогда аргентинцы выиграли чемпионский титул, обыграв в финальном матче команду Франции. В серии послематчевых пенальти Мартинес отразил удар Кингсли Комана.

Напомним, что Эмилиано Мартинес был признан лучшим вратарем 2023 года и занял 15-е место в рейтинге номинантов на Золотой мяч 2023.

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Эмилиано Мартинес Золотой мяч болельщики Yashin Trophy лучший вратарь
Источник TNT Sports
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Комментарии 3
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Alex Komnin
І це справедливо. Треба мати повагу до суперника, а не бути клоуном, як Мартінес.Хто колись пригадає, що вінщось виграв? Хтось зара пригадає, як Серхіо Гойкоечеа тягнув Аргентину у 90 році в Італії? Після такої поведінки тут не нагороду треба, а штраф.
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+4
Serhii P.
плювати на французьких негрів (ой, вибачте, вболівальників)
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-4
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