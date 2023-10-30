Мартинеса освистали французские болельщики в Париже

Вратаря англйиской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса освистали французские болельщики по прибытии на церемонию награждения премией Золотой Мяч 2023.

Мартинес был основным вратарем сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 в Катаре. Тогда аргентинцы выиграли чемпионский титул, обыграв в финальном матче команду Франции. В серии послематчевых пенальти Мартинес отразил удар Кингсли Комана.

Напомним, что Эмилиано Мартинес был признан лучшим вратарем 2023 года и занял 15-е место в рейтинге номинантов на Золотой мяч 2023.