Мартинеса освистали французские болельщики в Париже
Аргентинского вратаря освистали по прибытии на Золотой мяч
Вратаря англйиской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса освистали французские болельщики по прибытии на церемонию награждения премией Золотой Мяч 2023.
Мартинес был основным вратарем сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 в Катаре. Тогда аргентинцы выиграли чемпионский титул, обыграв в финальном матче команду Франции. В серии послематчевых пенальти Мартинес отразил удар Кингсли Комана.
Напомним, что Эмилиано Мартинес был признан лучшим вратарем 2023 года и занял 15-е место в рейтинге номинантов на Золотой мяч 2023.
Hola, Dibu 😍 Algunos silbidos para el CAMPEÓN del mundo en Francia 😂🇫🇷#BalónDeOro #ballondor pic.twitter.com/r9F5XKoOu8— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 30, 2023
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