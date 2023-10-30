Yashin Tophy. Вручен приз лучшему вратарю 2023 года
Аргентинец Эмилиано Мартинес получил награду в Париже
Организаторы из France Football проводят вручение наград конкурса Золотой мяч (Ballon d'Or).
Футбольные звезды встретились на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 30 октября.
Аргентинский голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес получил награду Yashin Trophy лучшему вратарю 2023 года.
Эмилиано привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира в Катаре, став лучшим вратарем мундиаля.
Шорт-лист из 10 номинантов на приз лучшему вратарю года:
- Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)
- Яссин Буну (Марокко, Севилья / Аль-Хиляль)
- Тибо Куртуа (Бельгия, Реал Мадрид)
- Эдерсон (Бразилия, Манчестер Сити)
- Доминик Ливакович (Хорватия, Динамо Загреб / Фенербахче)
- Майк Меньян (Франция, Милан)
- Андре Онана (Камерун, Интер / Манчестер Юнайтед)
- Аарон Ремсдейл (Англия, Арсенал)
- Брис Самба (Франция, Ланс)
- Марк-Андре тер Штеген (Германия, Барселона)
EMILIANO MARTINEZ IS THE 2023 YACHINE TROPHY WINNER! 🇦🇷#TrophéeYachine #ballondor pic.twitter.com/j9RlTpDENe— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
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