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30 октября 2023, 22:35 | Обновлено 30 октября 2023, 22:38
1848
0

Yashin Tophy. Вручен приз лучшему вратарю 2023 года

Аргентинец Эмилиано Мартинес получил награду в Париже

30 октября 2023, 22:35 | Обновлено 30 октября 2023, 22:38
1848
0
Yashin Tophy. Вручен приз лучшему вратарю 2023 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

Организаторы из France Football проводят вручение наград конкурса Золотой мяч (Ballon d'Or).

Футбольные звезды встретились на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 30 октября.

Аргентинский голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес получил награду Yashin Trophy лучшему вратарю 2023 года.

Эмилиано привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира в Катаре, став лучшим вратарем мундиаля.

Шорт-лист из 10 номинантов на приз лучшему вратарю года:

  • Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)
  • Яссин Буну (Марокко, Севилья / Аль-Хиляль)
  • Тибо Куртуа (Бельгия, Реал Мадрид)
  • Эдерсон (Бразилия, Манчестер Сити)
  • Доминик Ливакович (Хорватия, Динамо Загреб / Фенербахче)
  • Майк Меньян (Франция, Милан)
  • Андре Онана (Камерун, Интер / Манчестер Юнайтед)
  • Аарон Ремсдейл (Англия, Арсенал)
  • Брис Самба (Франция, Ланс)
  • Марк-Андре тер Штеген (Германия, Барселона)
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Золотой мяч Реал Мадрид лучший игрок Эмилиано Мартинес Астон Вилла сборная Аргентины по футболу лучший вратарь Yashin Trophy
Источник Sport.ua
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