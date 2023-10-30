Yashin Tophy. Вручен приз лучшему вратарю 2023 года

Организаторы из France Football проводят вручение наград конкурса Золотой мяч (Ballon d'Or).

Футбольные звезды встретились на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 30 октября.

Аргентинский голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес получил награду Yashin Trophy лучшему вратарю 2023 года.

Эмилиано привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира в Катаре, став лучшим вратарем мундиаля.

Шорт-лист из 10 номинантов на приз лучшему вратарю года: