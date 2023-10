Родри – 5-й в номинации на ЗМ, Винисиус Жуниор занял 6-ю строчку

France Football начал объявлять рейтинг лучших футболистов мира в 2023 году. Стало известно, кто занял места с 10-го по 5-е.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 10-й строчке списка претендентов на «Золотой мяч» 2023 года оказался хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич. 9-8 места между собой разделили полузащитник «Ман Сити» Бернарду Силва и чемпион Италии в составе «Наполи» Виктор Осимхен. 7-е место за собой оставил чемпион мира Хулиан Альварес, а на 6-й строчке разместился вингер «Реала» Винисиус Жуниор. На пятой строчке – опорник «горожан» Родри.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию.