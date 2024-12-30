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30 декабря 2024, 02:30 | Обновлено 30 декабря 2024, 02:32
25
0

ФОТО. Как роскошно отдыхает лучший футболист мира – Винисиус Жуниор

Лидер Реала показал, как провел свои новогодние каникулы

30 декабря 2024, 02:30 | Обновлено 30 декабря 2024, 02:32
25
0
ФОТО. Как роскошно отдыхает лучший футболист мира – Винисиус Жуниор
Instagram. Винисиус Жуниор

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор «отчитался» перед фолловерами в Instagram.

Лучший футболист мира по версии наград The Best и Globe Soccer Awards поделился яркими моментами поездки в Дубай, где 24-летний игрок провел большую часть своих новогодних каникул.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Дни получились очень насыщенными: прогулка на яхте, поход в зоопарк, поездка в пустыню, и просто максимально кайфовое времяпровождение – стоит отметить, что Винисиус прибыл в столицу ОАЭ с довольно большой делегацией.

Ну и, конечно же, Винисиус не забыл опубликовать фото своих наград, полученных на Globe Soccer Awards – лучшему футболисту мира и лучшему нападающему:

«I love Dubai… 🥶7️⃣ @visit.dubai», – гласит свежий пост Винисиуса в Instagram.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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