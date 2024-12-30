ФОТО. Как роскошно отдыхает лучший футболист мира – Винисиус Жуниор
Лидер Реала показал, как провел свои новогодние каникулы
Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор «отчитался» перед фолловерами в Instagram.
Лучший футболист мира по версии наград The Best и Globe Soccer Awards поделился яркими моментами поездки в Дубай, где 24-летний игрок провел большую часть своих новогодних каникул.
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Дни получились очень насыщенными: прогулка на яхте, поход в зоопарк, поездка в пустыню, и просто максимально кайфовое времяпровождение – стоит отметить, что Винисиус прибыл в столицу ОАЭ с довольно большой делегацией.
Ну и, конечно же, Винисиус не забыл опубликовать фото своих наград, полученных на Globe Soccer Awards – лучшему футболисту мира и лучшему нападающему:
«I love Dubai… 🥶7️⃣ @visit.dubai», – гласит свежий пост Винисиуса в Instagram.
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