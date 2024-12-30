«Он этого заслужил». Топ-игрок УПЛ высказался о Винисиусе

Бразильский вингер «Александрии» Хуан Безерра в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о своем соотечественнике - звезде мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре:

«Выигрыш Винисиусом награды лучшему футболисту мира по версии Globe Soccer Awards? Он это заслужил, у него был невероятный сезон. Винисиус очень помог мадридскому «Реалу» выиграть важные титулы».

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.