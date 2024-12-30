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Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 13:59 | Обновлено 30 декабря 2024, 14:00
179
0

«Он этого заслужил». Топ-игрок УПЛ высказался о Винисиусе

Хуан Безерра увлекается звездой «Реала»

30 декабря 2024, 13:59 | Обновлено 30 декабря 2024, 14:00
179
0
«Он этого заслужил». Топ-игрок УПЛ высказался о Винисиусе
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский вингер «Александрии» Хуан Безерра в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о своем соотечественнике - звезде мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре:

«Выигрыш Винисиусом награды лучшему футболисту мира по версии Globe Soccer Awards? Он это заслужил, у него был невероятный сезон. Винисиус очень помог мадридскому «Реалу» выиграть важные титулы».

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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