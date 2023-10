ВИДЕО. Перед Мастерсом. Первая ракетка Джокович приехал на вручение ЗМ-2023

Первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия) прибыл на церемонию вручения Золотого мяча 2023, которая проводится 30 октября в Париже.

«Я большой фанат футбола! Я так рад наконец присутствовать на церемонии вручения Золотого мяча», – сказал Новак.

Джокович заявлен на Мастерс в Париже, где будет стартовать с 1/16 финала.

Во 2-м раунде турнира Новак сыграет против победителя матча Миомир Кецманович – Томас Мартин Этчеверри.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения Золотого мяча 2023.

ВИДЕО. Перед Мастерсом. Первая ракетка Джокович прибыл на вручение ЗМ-2023

👋🎾 @DjokerNole ! Novak Djokovic is in Paris with us! #ballondor pic.twitter.com/0FObwEfkkB

💬 Novak Djokovic at the #ballondor pic.twitter.com/g7uqg8bdfj