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30 октября 2023, 21:48 | Обновлено 30 октября 2023, 21:52
333
0

ВИДЕО. Перед Мастерсом. Первая ракетка Джокович приехал на вручение ЗМ-2023

Новак приехал в Париж

30 октября 2023, 21:48 | Обновлено 30 октября 2023, 21:52
333
0
ВИДЕО. Перед Мастерсом. Первая ракетка Джокович приехал на вручение ЗМ-2023
Twitter. Новак Джокович

Первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия) прибыл на церемонию вручения Золотого мяча 2023, которая проводится 30 октября в Париже.

«Я большой фанат футбола! Я так рад наконец присутствовать на церемонии вручения Золотого мяча», – сказал Новак.

Джокович заявлен на Мастерс в Париже, где будет стартовать с 1/16 финала.

Во 2-м раунде турнира Новак сыграет против победителя матча Миомир Кецманович – Томас Мартин Этчеверри.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения Золотого мяча 2023.

ВИДЕО. Перед Мастерсом. Первая ракетка Джокович прибыл на вручение ЗМ-2023

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видео Новак Джокович Золотой мяч ATP Париж
Источник Sport.ua
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