ВИДЕО. Перед Мастерсом. Первая ракетка Джокович приехал на вручение ЗМ-2023
Новак приехал в Париж
Первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия) прибыл на церемонию вручения Золотого мяча 2023, которая проводится 30 октября в Париже.
«Я большой фанат футбола! Я так рад наконец присутствовать на церемонии вручения Золотого мяча», – сказал Новак.
Джокович заявлен на Мастерс в Париже, где будет стартовать с 1/16 финала.
Во 2-м раунде турнира Новак сыграет против победителя матча Миомир Кецманович – Томас Мартин Этчеверри.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения Золотого мяча 2023.
ВИДЕО. Перед Мастерсом. Первая ракетка Джокович прибыл на вручение ЗМ-2023
👋🎾 @DjokerNole ! Novak Djokovic is in Paris with us! #ballondor pic.twitter.com/0FObwEfkkB— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
« I’m a huge football fan! So happy to attend finally the Ballon d’Or »— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
💬 Novak Djokovic at the #ballondor pic.twitter.com/g7uqg8bdfj
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко – о последнем аргументе короля
Джессика в двух сетах закрыла Елену в 1-м туре группы «Бакалар»