Айнтрахт и Боруссия забили на двоих 6 голов, Байер обыграл Фрайбург

Сегодня, 29 октября, состоялось два поединка 9-го тура чемпионата Германии по футболу.

Начался игровой день во Франкфурте, где местный «Айнтрахт» устроил феерию голов с дортмундской «Боруссией». «Шмели» уступали дважды в матче в счете, но благодаря голу Юлиана Брандта на 82-й минуте сумели вырвать ничью – 3:3. «Байер» победил «Фрайбург» в заключительном матче тура и вернул себе лидерство в турнирной таблице чемпионата.

Бундеслига. 9-й тур, 29 октября.

Айнтрахт Франкфурт – Боруссия Дортмунд – 3:3

Голы: Мармуш, 8, 24, Шаиби, 68 – Забитцер, 45+1, Мукоко, 54, Брандт, 82.

Байер – Фрайбург – 2:1

Голы: Вирц, 36, Хофманн, 60 – Гульде, 70.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

The points are shared in Frankfurt ⏹️ pic.twitter.com/F4wPuNvHX2