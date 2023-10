Челси впервые за 37 лет проиграл восемь домашних матчей за год

Вчера «Челси» в 10-м туре АПЛ дома проиграл «Брентфорду» со счетом 0:2. Это поражение для «Челси» уже восьмым домашним в чемпионате Англии в нынешнем календарном году.

Это худший результат клуба за последние 37 лет. В 1986 году таких поражений было 10.

У «Челси» еще есть шансы повторить или даже побить этот антирекорд. До конца года в АПЛ «Челси» дома сыграет с «Манчестер Сити», «Брайтоном», «Шеффилд Юнайтед» и «Кристал Пэлас».

Напомним, в матче против «Брентфорда» из-за повреждения не принимал участие Михаил Мудрик.

