Челси впервые за 37 лет проиграл восемь домашних матчей за год
«Синие» потерпели поражение от «Брентфорда»
Вчера «Челси» в 10-м туре АПЛ дома проиграл «Брентфорду» со счетом 0:2. Это поражение для «Челси» уже восьмым домашним в чемпионате Англии в нынешнем календарном году.
Это худший результат клуба за последние 37 лет. В 1986 году таких поражений было 10.
У «Челси» еще есть шансы повторить или даже побить этот антирекорд. До конца года в АПЛ «Челси» дома сыграет с «Манчестер Сити», «Брайтоном», «Шеффилд Юнайтед» и «Кристал Пэлас».
Напомним, в матче против «Брентфорда» из-за повреждения не принимал участие Михаил Мудрик.
Chelsea have lost eight Premier League home games in 2023, their most home league defeats in a calendar year since 1986 (10).— Squawka (@Squawka) October 28, 2023
Next up at Stamford Bridge: Man City 👀https://t.co/9HQGLCHn6r
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