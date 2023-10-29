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Англия
29 октября 2023, 15:16 | Обновлено 29 октября 2023, 15:17
264
2

Челси впервые за 37 лет проиграл восемь домашних матчей за год

«Синие» потерпели поражение от «Брентфорда»

29 октября 2023, 15:16 | Обновлено 29 октября 2023, 15:17
264
2
Челси впервые за 37 лет проиграл восемь домашних матчей за год
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера «Челси» в 10-м туре АПЛ дома проиграл «Брентфорду» со счетом 0:2. Это поражение для «Челси» уже восьмым домашним в чемпионате Англии в нынешнем календарном году.

Это худший результат клуба за последние 37 лет. В 1986 году таких поражений было 10.

У «Челси» еще есть шансы повторить или даже побить этот антирекорд. До конца года в АПЛ «Челси» дома сыграет с «Манчестер Сити», «Брайтоном», «Шеффилд Юнайтед» и «Кристал Пэлас».

Напомним, в матче против «Брентфорда» из-за повреждения не принимал участие Михаил Мудрик.

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Источник Squawka
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Комментарии 2
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Перець
Мені здається що Почетіно до кінця сезону недопрацює
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+1
Falko
Ток хотів сказати, що можна на ювілей замахнутись, а Шкафка вже сама
Почеттіно, я в тебе вірю, ти зможеш
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+1
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