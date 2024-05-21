Атлетико ищет усиление атаки. Довбик – один из двух кандидатов
Второй вариант – Алекс Серлот
По информации авторитетного ресурса Marca, главным трансферным приоритетом «Атлетико» является подписание центрального нападающего.
Сейчас у мадридского клуба есть два варианта – игрок «Жироны» Артем Довбик и футболист «Вильярреала» Александер Серлот. Оба перед последним туром ведут борьбу за звание лучшего бомбардира сезона Ла Лиги (23 против 21 в пользу Серлота).
После завершения сезона команду покинут Альваро Мората и Мемфис Депай, поэтому клуб ищет игроков в атаку.
Известно, что клаусула в контракте Довбика составляет 40 миллионов евро. Интерес к украинцу проявляют клубы Ла Лиги, Серии A и АПЛ.
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