Атлетико ищет усиление атаки. Довбик – один из двух кандидатов

По информации авторитетного ресурса Marca, главным трансферным приоритетом «Атлетико» является подписание центрального нападающего.

Сейчас у мадридского клуба есть два варианта – игрок «Жироны» Артем Довбик и футболист «Вильярреала» Александер Серлот. Оба перед последним туром ведут борьбу за звание лучшего бомбардира сезона Ла Лиги (23 против 21 в пользу Серлота).

После завершения сезона команду покинут Альваро Мората и Мемфис Депай, поэтому клуб ищет игроков в атаку.

Известно, что клаусула в контракте Довбика составляет 40 миллионов евро. Интерес к украинцу проявляют клубы Ла Лиги, Серии A и АПЛ.