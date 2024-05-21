Жирону пытаются разобрать. Топ-клубы нацелены на хавбеков команды

По информации испанских СМИ, Барселона и Байер являются главными претендентами на центрального хавбека Жироны Алейша Гарсии, который был лидером команды в нынешнем сезоне.

Жирона оценивает игрока в более чем 20 миллионов евро, а Барселоне с ее нынешними финансовыми проблемами будет непросто оформить переход. Однако Байер готов выложить такие деньги.

Гарсия в сезоне забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.

Кроме того, команде будет сложно удержать полузащитника Ивана Мартина. У Вильярреала есть опция выкупа игрока обратно, кроме того, на Мартина нацелены другие клубы Ла Лиги.

В нынешнем сезоне Иван забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.