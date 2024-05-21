Источник: полузащитник Динамо может покинуть клуб летом

Талантливый полузащитник киевского «Динамо» Антон Царенко может покинуть клуб летом, сообщает издание Sport-express.ua.

По информации источника, руководство «бело-синих» сейчас ищет варианты для аренды 19-летнего футболиста, чтобы он получал больше игровой практики.

В этом сезоне Антон Царенко провел 7 матчей (141 игровая минута) за первую команду «Динамо», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока молодежной сборной Украины в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Динамо» работает над возвращением в клуб бразильского вингера Витиньо.