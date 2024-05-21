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Украина. Премьер лига
21 мая 2024, 16:49 | Обновлено 21 мая 2024, 16:50
949
0

Источник: полузащитник Динамо может покинуть клуб летом

Киевляне ищут возможность отдать Антона Царенко в аренду

21 мая 2024, 16:49 | Обновлено 21 мая 2024, 16:50
949
0
Источник: полузащитник Динамо может покинуть клуб летом
ФК Динамо Киев. Антон Царенко

Талантливый полузащитник киевского «Динамо» Антон Царенко может покинуть клуб летом, сообщает издание Sport-express.ua.

По информации источника, руководство «бело-синих» сейчас ищет варианты для аренды 19-летнего футболиста, чтобы он получал больше игровой практики.

В этом сезоне Антон Царенко провел 7 матчей (141 игровая минута) за первую команду «Динамо», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока молодежной сборной Украины в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Динамо» работает над возвращением в клуб бразильского вингера Витиньо.

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Антон Царенко Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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