Пушич объяснил, почему Слот – идеальный тренер для Ливерпуля

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич объяснил, почему Арне Слот идеально подходит английскому «Ливерпулю»:

«Я думаю, что, следя за футболом во всем мире, «Ливерпуль» сделал большое дело, подписав его. Я думаю, что он идеально подходит «Ливерпулю». Его философия всегда меняется или адаптируется к обстоятельствам. Но в целом - это доминирующий стиль игры. Что именно это означает? Это означает правильный билд-ап, поиск пространства, поиск подходящих позиций для хороших игроков, чтобы использовать их таланты и качества, большая интенсивность, прессинг».

Напомним, 20 мая «Ливерпуль» объявил, что с начала нового сезона команду будет возглавлять нынешний главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот.

Марино Пушич ранее работал помощником Арне Слота.