Пушич объяснил, почему Слот – идеальный тренер для Ливерпуля
Коуч «Шахтера» оценил футбольную философию своего бывшего коллеги
Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич объяснил, почему Арне Слот идеально подходит английскому «Ливерпулю»:
«Я думаю, что, следя за футболом во всем мире, «Ливерпуль» сделал большое дело, подписав его. Я думаю, что он идеально подходит «Ливерпулю». Его философия всегда меняется или адаптируется к обстоятельствам. Но в целом - это доминирующий стиль игры. Что именно это означает? Это означает правильный билд-ап, поиск пространства, поиск подходящих позиций для хороших игроков, чтобы использовать их таланты и качества, большая интенсивность, прессинг».
Напомним, 20 мая «Ливерпуль» объявил, что с начала нового сезона команду будет возглавлять нынешний главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот.
Марино Пушич ранее работал помощником Арне Слота.
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Артета і Гвардіола нікуди не йдуть. МанСіті і Арсенал точно продовжать рухатись у обраному напрямку. Тобто будуть підсилювати наявні склади ще якіснішими гравцями. І тут не потрібна капітальна перебудова. Це крапкові придбання. Ось так на поличці не знайдеш гравців рівня Сака, Едегора, Де Брюйне і Фодена.
Та й інші клуби мають амбіції. Челсі, МЮ теж на місці не сидітимуть, як і Астон Вілла, Ньюкасл, Тоттенхем.