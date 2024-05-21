Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пушич объяснил, почему Слот – идеальный тренер для Ливерпуля
Англия
21 мая 2024, 12:52 | Обновлено 21 мая 2024, 13:35
484
1

Пушич объяснил, почему Слот – идеальный тренер для Ливерпуля

Коуч «Шахтера» оценил футбольную философию своего бывшего коллеги

21 мая 2024, 12:52 | Обновлено 21 мая 2024, 13:35
484
1
Пушич объяснил, почему Слот – идеальный тренер для Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич объяснил, почему Арне Слот идеально подходит английскому «Ливерпулю»:

«Я думаю, что, следя за футболом во всем мире, «Ливерпуль» сделал большое дело, подписав его. Я думаю, что он идеально подходит «Ливерпулю». Его философия всегда меняется или адаптируется к обстоятельствам. Но в целом - это доминирующий стиль игры. Что именно это означает? Это означает правильный билд-ап, поиск пространства, поиск подходящих позиций для хороших игроков, чтобы использовать их таланты и качества, большая интенсивность, прессинг».

Напомним, 20 мая «Ливерпуль» объявил, что с начала нового сезона команду будет возглавлять нынешний главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот.

Марино Пушич ранее работал помощником Арне Слота.

По теме:
Артур РЕМЕНЯК: «Минай заслуживает, чтобы удержаться в УПЛ»
Герои камбэков. Названы лучший футболист и тренер 29-го тура УПЛ
Забарный номинирован в команду сезона АПЛ
Марино Пушич Арне Слот Ливерпуль Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Английская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Англии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: The Telegraph
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Красюк признался, что сказал Фьюри Усику после завершения мегафайта
Бокс | 21 мая 2024, 07:01 3
Красюк признался, что сказал Фьюри Усику после завершения мегафайта
Красюк признался, что сказал Фьюри Усику после завершения мегафайта

Между двумя боксерами состоялся краткий диалог

Амбиции Буковины. Главный фаворит нового сезона Первой лиги уже известен?
Футбол | 21 мая 2024, 07:30 11
Амбиции Буковины. Главный фаворит нового сезона Первой лиги уже известен?
Амбиции Буковины. Главный фаворит нового сезона Первой лиги уже известен?

В кулуарах поговаривают, что Владимир Дубинский готов существенно раскошелиться на футбол

Вторая лига. Есть два претендента на прямую путевку в Первую лигу
Футбол | 21.05.2024, 05:12
Вторая лига. Есть два претендента на прямую путевку в Первую лигу
Вторая лига. Есть два претендента на прямую путевку в Первую лигу
Топ-промоутер – о бое Фьюри – Усик: «Я в шоке от того, как все прошло»
Бокс | 21.05.2024, 06:12
Топ-промоутер – о бое Фьюри – Усик: «Я в шоке от того, как все прошло»
Топ-промоутер – о бое Фьюри – Усик: «Я в шоке от того, как все прошло»
Красюк рассказал, сколько Усик будет восстанавливаться от травмы после боя
Бокс | 20.05.2024, 15:46
Красюк рассказал, сколько Усик будет восстанавливаться от травмы после боя
Красюк рассказал, сколько Усик будет восстанавливаться от травмы после боя
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ViAn
Взагалі зараз говорити про Слота і його перспективи - складна історія. 
Яким буде Ліверпуль наступного сезону? Хто піде з команди? Хто залишиться? Кого придбають? Набір гравців для тренера - важлива історія. Чи піде він шляхом Тен Хага і так само перетягне в свою команду частину ПСВ? Чи спроможні гравці ПСВ дати результат на рівні елітної ліги? Чи спроможен цей тренер боротись із командами більш збалансованими і якіснішим набором гравців?
Артета і Гвардіола нікуди не йдуть. МанСіті і Арсенал точно продовжать рухатись у обраному напрямку.  Тобто будуть підсилювати наявні склади ще якіснішими гравцями. І тут не потрібна капітальна перебудова. Це крапкові придбання. Ось так на поличці не знайдеш гравців рівня Сака, Едегора, Де Брюйне і Фодена.
Та й інші клуби мають амбіції. Челсі, МЮ теж на місці не сидітимуть, як і Астон Вілла, Ньюкасл, Тоттенхем.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24 после гола Довбика и покера Серлота
Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24 после гола Довбика и покера Серлота
20.05.2024, 07:42 8
Футбол
Что случилось? Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри
Что случилось? Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри
20.05.2024, 20:35 2
Бокс
Холифилд ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Майк Тайсон
Холифилд ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Майк Тайсон
21.05.2024, 07:25 14
Бокс
Довбик забивал, Цыганков ассистировал. Жирона уверенно обыграла Валенсию
Довбик забивал, Цыганков ассистировал. Жирона уверенно обыграла Валенсию
19.05.2024, 21:57 15
Футбол
Промоутер Фьюри высказался о словах Тайсона, что Усик выиграл из-за войны
Промоутер Фьюри высказался о словах Тайсона, что Усик выиграл из-за войны
20.05.2024, 16:17 14
Бокс
ВИДЕО. Серлот оформил покер в ворота Лунина! Довбик больше не лидер
ВИДЕО. Серлот оформил покер в ворота Лунина! Довбик больше не лидер
19.05.2024, 21:21 45
Футбол
Именитый Леннокс Льюис назвал главную ошибку Фьюри в бою с Усиком
Именитый Леннокс Льюис назвал главную ошибку Фьюри в бою с Усиком
20.05.2024, 07:44 1
Бокс
ВИДЕО. Как Лунин пропустил гол за Реал от главного преследователя Довбика
ВИДЕО. Как Лунин пропустил гол за Реал от главного преследователя Довбика
19.05.2024, 20:51 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем