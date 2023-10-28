Англия28 октября 2023, 23:41 |
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Челси – Брентфорд – 0:2. Без Мудрика, Ярмолюк мог забить. Видео голов
Смотрите видеотрансляцию матча 10-го тура АПЛ
28 октября 2023, 23:41 |
338
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28 октября состоялся матч 10-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Брентфорд». Игра завершилась поражением «пенсионеров» со счетом 0:2.
АПЛ. 10-й тур. 28 октября
Челси – Брентфорд – 0:2
Голы: Пиннок, 58, Мбеумо, 90+6
Видео голов и обзор матча:
События матча
90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Брентфорд).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Итан Пиннок (Брентфорд).
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