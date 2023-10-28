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Челси
28.10.2023 14:30 – FT 0 : 2
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
28 октября 2023, 23:41 |
338
0

Челси – Брентфорд – 0:2. Без Мудрика, Ярмолюк мог забить. Видео голов

Смотрите видеотрансляцию матча 10-го тура АПЛ

28 октября 2023, 23:41 |
338
0
Челси – Брентфорд – 0:2. Без Мудрика, Ярмолюк мог забить. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

28 октября состоялся матч 10-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Брентфорд». Игра завершилась поражением «пенсионеров» со счетом 0:2.

АПЛ. 10-й тур. 28 октября

Челси – Брентфорд – 0:2

Голы: Пиннок, 58, Мбеумо, 90+6

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Брентфорд).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Итан Пиннок (Брентфорд).
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Источник Sport.ua
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