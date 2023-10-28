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Чемпионат Англии
Челси
28.10.2023 14:30 – FT 0 : 2
Брентфорд
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Англия
28 октября 2023, 16:29 |
1636
9

Челси без Мудрика не забил и проиграл, Ярмолюк вышел на замену

Украинец из-за травмы пропустил матч чемпионата

28 октября 2023, 16:29 |
1636
9
Челси без Мудрика не забил и проиграл, Ярмолюк вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» в последних четырех матчах во всех турнирах выиграл трижды и сыграл вничью с «Арсеналом». Казалось, команда Маурисио Почеттино набрала ход, однако сегодня Синие уступили «Брентфорду» 0:2. На своем поле команда в АПЛ не выигрывает с 3-го тура.

Михаил Мудрик пропустил встречу из-за небольшого повреждения, но должен восстановиться до следующего поединка.

В составе «Брентфорда» во втором тайме вышел украинский хавбек Егор Ярмолюк, для которого это второй матч в АПЛ.

Чемпионат Англии. 10-й тур

Челси - Брентфорд 0:2
Голы: Пиннок, 58, Мбуэмо, 90+5

Челси: Санчес, Дисаси (Джеймс, 67), Тьяго Силва, Колвилл, Кукурелья (Вашингтон, 81), Галлахер, Кайседо (Угочукву, 81), Палмер, Стерлинг, Мадуэке (Маатсен, 67), Джексон

Брентфорд: Флеккен, Айер, Пиннок, Коллинс, Расмуссен, Йенсен (Онейка, 76), Норгард, Хики (Годдос, 84), Янельт (Ярмолюк, 76) Висса (Мопей, 76), Мбуэмо

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Челси Брентфорд Михаил Мудрик Егор Ярмолюк чемпионат Англии по футболу Челси - Брентфорд
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Sergey Romanchik
Ярмолюк мог и гол забить..В целом хорошо вошел в игру
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+6
KirTheKing
был Мишаня, вели 2-0 с арсеналом. аргентинский клоун решил заменить Мишаню, сразу же пропустили 2 гола.. сегодня Мишаня не играл, опять пропустили 2 гола.. совпадение ??  не думаю..
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+2
Первый Среди Равных
Без Мудрика вони ніщо
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+2
232121
Це вже давно не,, Челсі'', колгоспники позорні,, як можна грати так бездарно, на очах за 2 роки знищили команду, не зрозуміло, чому нормальних тренерів не допускають, цього клоуна з команди виженуть, в другу продають, і ще за таке позорище бабки платять.... ⚽⚽⚽
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0
Octopus
Играли две равные команды, более классная победила, все закономерно
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-1
NoMad
Мурзiк навiть в цьому днi не може заграти. Все, що треба знати про його рiвень
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-11
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