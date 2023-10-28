Челси без Мудрика не забил и проиграл, Ярмолюк вышел на замену

«Челси» в последних четырех матчах во всех турнирах выиграл трижды и сыграл вничью с «Арсеналом». Казалось, команда Маурисио Почеттино набрала ход, однако сегодня Синие уступили «Брентфорду» 0:2. На своем поле команда в АПЛ не выигрывает с 3-го тура.

Михаил Мудрик пропустил встречу из-за небольшого повреждения, но должен восстановиться до следующего поединка.

В составе «Брентфорда» во втором тайме вышел украинский хавбек Егор Ярмолюк, для которого это второй матч в АПЛ.

Чемпионат Англии. 10-й тур

Челси - Брентфорд 0:2

Голы: Пиннок, 58, Мбуэмо, 90+5

Челси: Санчес, Дисаси (Джеймс, 67), Тьяго Силва, Колвилл, Кукурелья (Вашингтон, 81), Галлахер, Кайседо (Угочукву, 81), Палмер, Стерлинг, Мадуэке (Маатсен, 67), Джексон

Брентфорд: Флеккен, Айер, Пиннок, Коллинс, Расмуссен, Йенсен (Онейка, 76), Норгард, Хики (Годдос, 84), Янельт (Ярмолюк, 76) Висса (Мопей, 76), Мбуэмо