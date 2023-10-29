Почеттино: «Челси винит сам себя за поражение от Брентфорда»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал комментарий после поражения от «Брентфорда» (0:2).

«Анализ ясен, потому что в первом тайме мы должны были забить, а мы не забили. Когда вы доминируете и создаете моменты, но упускаете эти моменты, а соперник все-таки дотягивает до конца первого тайма, то вы должны забивать потом.

Если не забиваешь, вини себя. Вот и мы виним себя за то, что не были беспощадными перед воротами. Иногда вам тоже нужна удача, и если это произойдет, это изменит игру во втором тайме.

Мы сохранили веру, хотя и не забили, но во втором тайме мы не имели права пропускать такой гол. Это наша ошибка, и именно поэтому мы проиграли», – приводит слова Маурисио Почеттино официальный сайт «Челси».

«Синие» не проигрывали три матча в АПЛ. Для них это уже приличная серия.