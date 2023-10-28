28 октября на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Челси» встретится с «Брентфордом». Старт поединка намечен на 14:30 по киевскому времени.

Челси

Клуб, казалось, просто не мог не прибавить в прошлом сезоне. Тогда финалист Лиги чемпионов-2021 закончил только двенадцатым в АПЛ. И, показывая желание учиться на ошибках, пригласили топ-менеджера, Почеттино, заодно поменяв состав (возможно, при этом серьезно увлекшись, уж очень много и ушло, и пришло, в том числе за рекордные деньги). Но долгое время откровенно мало что получалось, и снова Мудрик и компания болтались в нижней части турнирной таблицы. Примечательно, что именно с гола Михаила началась долгожданная победа в Премьер-Лиге, над Фулхэмом. Правда, до этого обыграли и Брайтон в Кубке Лиги. Потом и вовсе справились разгромно с Бернли, победив 4:1. После паузы было дерби, с Арсеналом. И, с одной стороны, повели в 2 мяча, с невероятным голом украинца, но в последние четверть часа дали сопернику вырвать ничью.

Брентфорд

Команда не так давно, 2 года назад поднялась впервые в Премьер-Лигу - да, она играла раньше в элитном дивизионе Великобритании, но очень уж давно, в середине столетия. Пчелки сразу показали довольно яркий футбол, что приносил достаточные результаты. В 2022/2023 даже были шансы на успех, в виде выхода в еврокубки. Не хватило малости, подопечные Томаса Франка закончили 9-ми. Сейчас неплохо стартовали, с победы над Фулхэмом при 3-х ничьих. Но потом начала сказываться дисквалификация ударного нападающего, Тоуни - Айвена уличили в ставках, и он вернется только в 2024-м году. Много пропуская, лондонский клуб стал явно меньше забивать, в итоге проигрывая большинство поединков (кроме 1:1 с Ноттингем Форест). И только после паузы на сборные разгромили Бернли 3:0.

Статистика личных встреч

У Челси была отличная статистика. Но в 3-х последних очных поединках пчелки набрали 7 очков из 9 возможных.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы синих. Но команды набрали форму, так что можно попробовать вариант с тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,82).