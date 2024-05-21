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Украина. Премьер лига
21 мая 2024, 18:15 | Обновлено 21 мая 2024, 18:24
415
0

Генсек УАФ – о деле Тимощука: «Состоялось слушание, ожидаем результат»

Игорь Грищенко надеется, что арбитры примут справедливое решение

21 мая 2024, 18:15 | Обновлено 21 мая 2024, 18:24
415
0
Генсек УАФ – о деле Тимощука: «Состоялось слушание, ожидаем результат»
Игорь Грищенко

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Игорь Грищенко рассказал, как продвигается дело Анатолия Тимощука, который в Спортивный арбитражном суде Лозанны пытается оспорить решение УАФ забрать у него все награды.

– О Тимощуке вопрос. Здесь ничего нового по состоянию на сейчас?

– 22 апреля состоялось слушание в Спортивном арбитражном суде (CAS), ожидаем результата. Надеемся, что наши коллеги-арбитры услышали наши аргументы, нашу позицию, и примут взвешенное, справедливое решение в этом деле.

– Тем не менее, Тимощук все же, кажется, не один. Он – самый известный человек, которого по сути я называю «предателем», а Вы, видимо, как юрист, будете более аккуратными в высказываниях. Но в УАФ я не вижу историй с другими футболистами-предателями.

– Есть более двух десятков дел, насколько я помню. Они все сейчас на стадии рассмотрения. Я думаю, что после кейса Тимощука, когда мы уже будем видеть решение CAS, их подход к этим делам, мы продолжим рассмотрение данных дел и будем принимать решения.

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Игорь Грищенко Анатолий Тимощук Украинская ассоциация футбола Спортивный арбитражный суд (CAS)
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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