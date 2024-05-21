Максим ТАЛОВЕРОВ: «Сейчас все мысли посвящены сборной»

Защитник ЛАСКа и сборной Украины Максим Таловеров подвел итоги клубного сезона:

«Какой тяжелый и интересный сезон позади. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить всех наших болельщиков, без вас, ребята, нам было бы так трудно достичь третьего места.

Второй год подряд ЛАСК в Лиге Европы, это была одна из наших целей, которой мы достигли и на которую заслуживаем. Мы видим, что второе и первое место не было так далеко, и я думаю, что ЛАСК имеет силы, чтобы бороться за эти позиции, надеюсь, как можно быстрее.

Относительно вчерашнего матча — это был хороший урок для нас перед новым сезоном, мы будем готовиться лучше, чтобы избежать этих ошибок в будущем.

Сейчас все мои мысли посвящены сборам национальной сборной, которые начинаются через несколько дней. Очень рад этому. Спасибо Богу».