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Чемпионат Европы
21 мая 2024, 18:04 | Обновлено 21 мая 2024, 18:05
127
0

Максим ТАЛОВЕРОВ: «Сейчас все мысли посвящены сборной»

Защитник ЛАСКа подвел итоги клубного сезона

21 мая 2024, 18:04 | Обновлено 21 мая 2024, 18:05
127
0
Максим ТАЛОВЕРОВ: «Сейчас все мысли посвящены сборной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Защитник ЛАСКа и сборной Украины Максим Таловеров подвел итоги клубного сезона:

«Какой тяжелый и интересный сезон позади. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить всех наших болельщиков, без вас, ребята, нам было бы так трудно достичь третьего места.

Второй год подряд ЛАСК в Лиге Европы, это была одна из наших целей, которой мы достигли и на которую заслуживаем. Мы видим, что второе и первое место не было так далеко, и я думаю, что ЛАСК имеет силы, чтобы бороться за эти позиции, надеюсь, как можно быстрее.

Относительно вчерашнего матча — это был хороший урок для нас перед новым сезоном, мы будем готовиться лучше, чтобы избежать этих ошибок в будущем.

Сейчас все мои мысли посвящены сборам национальной сборной, которые начинаются через несколько дней. Очень рад этому. Спасибо Богу».

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Максим Таловеров ЛАСК сборная Украины по футболу Евро-2024
Олег Дидух Источник: Instagram
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