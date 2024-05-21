Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарный номинирован в команду сезона АПЛ
Англия
21 мая 2024, 13:08 |
688
1

Забарный номинирован в команду сезона АПЛ

Илья попал в число 10 лучших центрбеков, из которых выберут двух

21 мая 2024, 13:08 |
688
1
Забарный номинирован в команду сезона АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский легионер «Борнмута» Илья Забарный номинирован в команду сезона АПЛ по версии болельщиков.

Номинации также получили: Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас»), Джерред Брентвейт, Джеймс Тарковски (оба – «Эвертон»), Габриэл Магальяес, Уильям Салиба (оба – «Арсенал»), Мурило («Ноттингем Форест»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Микки ван де Вен («Тоттенхэм») и Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

В сезоне 2023/24 Илья сыграл 37 матчей в АПЛ и забил один гол.

Голосование продлится до 27 мая. Проголосовать можно здесь.

По теме:
Пушич объяснил, почему Слот – идеальный тренер для Ливерпуля
Топ-одноклубник Мудрика назвал условие для будущих успехов Челси
Салах озвучил задачу Ливерпуля без Клоппа на будущий сезон
Илья Забарный Борнмут Английская Премьер-лига
Владимир Клепач Источник: Premier League
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, какую команду летом может возглавить Григорчук
Футбол | 21 мая 2024, 11:27 3
Стало известно, какую команду летом может возглавить Григорчук
Стало известно, какую команду летом может возглавить Григорчук

Коуч одесского Черноморца может стать наставником черкасского ЛНЗ

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 21 мая 2024, 08:00 2
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет в Чехии

Источник: Динамо работает над возвращением бразильского легионера
Футбол | 21.05.2024, 13:13
Источник: Динамо работает над возвращением бразильского легионера
Источник: Динамо работает над возвращением бразильского легионера
Промоутер Фьюри высказался о словах Тайсона, что Усик выиграл из-за войны
Бокс | 20.05.2024, 16:17
Промоутер Фьюри высказался о словах Тайсона, что Усик выиграл из-за войны
Промоутер Фьюри высказался о словах Тайсона, что Усик выиграл из-за войны
Топ-промоутер – о бое Фьюри – Усик: «Я в шоке от того, как все прошло»
Бокс | 21.05.2024, 06:12
Топ-промоутер – о бое Фьюри – Усик: «Я в шоке от того, как все прошло»
Топ-промоутер – о бое Фьюри – Усик: «Я в шоке от того, как все прошло»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Судячи зі списку, Ліверпуль уміє захищатися, а Манчестер не вміє. Лондон - серединка на половинку.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холифилд ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Майк Тайсон
Холифилд ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Майк Тайсон
21.05.2024, 07:25 14
Бокс
Анчелотти оценил матч Реала с Вильярреалом, в котором Лунину забили 4 гола
Анчелотти оценил матч Реала с Вильярреалом, в котором Лунину забили 4 гола
20.05.2024, 07:23 5
Футбол
Красюк признался, что говорил рефери после нокдауна Фьюри от Усика
Красюк признался, что говорил рефери после нокдауна Фьюри от Усика
19.05.2024, 16:25 3
Бокс
Ждем Эль-Класико? Определились пары 1/2 финала Суперкубка Испании
Ждем Эль-Класико? Определились пары 1/2 финала Суперкубка Испании
20.05.2024, 04:55
Футбол
Известна реакция жены Фьюри на поражение Тайсона в мегафайте против Усика
Известна реакция жены Фьюри на поражение Тайсона в мегафайте против Усика
19.05.2024, 19:17 2
Бокс
Мичел оценил матч Жироны с голом Довбика и признался, почему заменил Артема
Мичел оценил матч Жироны с голом Довбика и признался, почему заменил Артема
20.05.2024, 07:01
Футбол
Тони Беллью жестко отреагировал на лишение Усика чемпионского пояса
Тони Беллью жестко отреагировал на лишение Усика чемпионского пояса
20.05.2024, 15:07 12
Бокс
Стала известна оценка Лунина за матч Реала, в котором Серлот оформил покер
Стала известна оценка Лунина за матч Реала, в котором Серлот оформил покер
19.05.2024, 23:31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем