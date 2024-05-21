Украинский легионер «Борнмута» Илья Забарный номинирован в команду сезона АПЛ по версии болельщиков.

Номинации также получили: Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас»), Джерред Брентвейт, Джеймс Тарковски (оба – «Эвертон»), Габриэл Магальяес, Уильям Салиба (оба – «Арсенал»), Мурило («Ноттингем Форест»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Микки ван де Вен («Тоттенхэм») и Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

В сезоне 2023/24 Илья сыграл 37 матчей в АПЛ и забил один гол.

Голосование продлится до 27 мая. Проголосовать можно здесь.