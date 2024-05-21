Владимир БАЕНКО: «Кривбасс уже работает над усилением состава»

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко подвел итоги сезона и поделился планами на следующую кампанию:

«Мы выполнили задачу-минимум, которую поставил перед нами президент Клуба Константин Караманиц. Мы повторили историческое достижение криворожского футбола, которое уже было 25 лет назад. У нас замечательная атмосфера в команде. Но любое достижение дает стимул, чтобы работать еще больше. Времени не отдых нет. Мы уже работаем над усилением перед еврокубковым сезоном, идут серьезные переговоры с 5-6 новичками. Можно сказать, следующий сезон для всех уже начался. Также работаем в направлении переговоров по домашней арене «Кривбасса» в еврокубках.

Трансферы? Есть пожелания от Юрия Вернидуба по конкретным позициям, которые надо усилить. Возможно, будут трансферы и за деньги, но лучше, когда качественный исполнитель переходит в клуб бесплатно. Самое главное, чтобы игрок по всем параметрам подходил тренерскому штабу. Будут как украинцы, так и легионеры. Ждем в составе также и воспитанников клубной Академии. Некоторые из них уже успели дебютировать за «Кривбасс» в прошлом туре.

Для нас это будет первый еврокубковый опыт. Все очень ответственно относимся к подготовке, к летним сборам. Идеально, если новички начнут тренировочные сборы вместе с командой с первых дней. Относительно домашнего стадиона на еврокубки, то у нас есть несколько вариантов. Один – в Германии, полностью проработанный, другой – ждем решения от УЕФА.

«Кривбасс» будет возвращать всех арендованных игроков в команду, а уже потом вместе с президентом тренеры будут решать их дальнейшую судьбу. Будут сборы, футболисты будут иметь шанс показать себя. Мы рады, что игроки пошли в аренду и проявили себя. Например, Устименко забил важные для себя голы. От аренды получили выгоду все: и «Минай», и «Кривбасс», и футболисты.

После удачного сезона в исполнении «Кривбасса» ко многим нашим исполнителям есть интерес со стороны других клубов. Если будет хорошее предложение, которое устроит все стороны, то наш Клуб не будет препятствовать дальнейшему развитию игрока. Президент «Кривбасса» Константин Караманиц декларирует правильные тезисы: мы хотим построить в Украине правильный футбол. Мы хотим сделать так, чтобы все клубы УПЛ зарабатывали. На телеправах, на продаже спонсорских контрактов, на продаже клубной атрибутики, на билетах, на трансферах. Если каждый будет зарабатывать деньги, то у нас будет конкурентоспособный чемпионат».