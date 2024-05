Не в Реал. Стало известно, куда может перейти младший брат Мбаппе

Французский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Этан Мбаппе покинет столичный клуб летом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на слова матери игрока.

Контракт 17-летнего футболиста с парижанами действует до завершения сезона 2023/24, следовательно его уход состоится на правах свободного агента.

По информации источника, интерес к брату звездного Килиана Мбаппе проявляет «Лилль».

В этом сезоне Этан Мбаппе провел 5 матчей (84 минуты) за первую команду «ПСЖ», но не сумел отличиться результативными действиями. В чемпионате Франции U-19 на его счету 8 голов и 6 ассистов в 21 поединке. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе просил руководство «Реала» подписать и Этана.

