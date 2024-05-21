Не в Реал. Стало известно, куда может перейти младший брат Мбаппе
Этаном интересуется «Лилль»
Французский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Этан Мбаппе покинет столичный клуб летом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на слова матери игрока.
Контракт 17-летнего футболиста с парижанами действует до завершения сезона 2023/24, следовательно его уход состоится на правах свободного агента.
По информации источника, интерес к брату звездного Килиана Мбаппе проявляет «Лилль».
В этом сезоне Этан Мбаппе провел 5 матчей (84 минуты) за первую команду «ПСЖ», но не сумел отличиться результативными действиями. В чемпионате Франции U-19 на его счету 8 голов и 6 ассистов в 21 поединке. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе просил руководство «Реала» подписать и Этана.
🔴🔵👋🏻 Ethan Mbappé will also leave PSG after Kylian, his mother Fayza Lamari has confirmed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2024
Ethan Mbappé is expected to continue in France with Lille leading the race to sign him. pic.twitter.com/GD1ip59oZV
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фрэнк Уоррен рассказал, что у его клиента биполярное расстройство
Нападающий закарпатцев рассказал о последних выступлениях команды