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Франция
21 мая 2024, 17:07 | Обновлено 21 мая 2024, 17:08
155
0

Не в Реал. Стало известно, куда может перейти младший брат Мбаппе

Этаном интересуется «Лилль»

21 мая 2024, 17:07 | Обновлено 21 мая 2024, 17:08
155
0
Не в Реал. Стало известно, куда может перейти младший брат Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Этан Мбаппе

Французский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Этан Мбаппе покинет столичный клуб летом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на слова матери игрока.

Контракт 17-летнего футболиста с парижанами действует до завершения сезона 2023/24, следовательно его уход состоится на правах свободного агента.

По информации источника, интерес к брату звездного Килиана Мбаппе проявляет «Лилль».

В этом сезоне Этан Мбаппе провел 5 матчей (84 минуты) за первую команду «ПСЖ», но не сумел отличиться результативными действиями. В чемпионате Франции U-19 на его счету 8 голов и 6 ассистов в 21 поединке. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе просил руководство «Реала» подписать и Этана.

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Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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