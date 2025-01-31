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  4. «Уверен, было бы иначе». Милевский назвал причину провала Динамо в ЛЕ
Лига Европы
31 января 2025, 14:12 |
1025
3

«Уверен, было бы иначе». Милевский назвал причину провала Динамо в ЛЕ

Бывший нападающий киевлян считает, что клубу помогли бы родные стены

31 января 2025, 14:12 |
1025
3
«Уверен, было бы иначе». Милевский назвал причину провала Динамо в ЛЕ
Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал выступления «бело-синих» в этом сезоне Лиги Европы:

«Мы не «Ман Сити» и не «Реал» Мадрид на данный момент, имеем, что имеем. Пацаны непонятно где играли. Если бы в Киеве играли, то думаю было бы по-другому. Ультрас, петарды, огни – это все помогает, а когда ты играешь на стадионе «Шальке», где 3000 человек на игре... Ну не знаю.

Темные времена. Стартанули летом неплохо, немного не хватило, но повторюсь: если бы играли на Лобановского и можно было пускать 17 тысяч болельщиков на игру, то уверен – было бы по-другому».

«Динамо» в 8 поединках Лиги Европы получило 4 балла и заняло 34-е место в турнирной таблице.

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Артем Милевский Динамо Киев Лига Европы
Дмитро Вус Источник: Telegram
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Комментарии 3
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antt
Суркіс уже сам заявив що треба було в Любліні грати а не в Гамбурзі. Що не тільки йому тепер а наприклад мені було зрозуміло ще на початку турніру. 
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+1
Lulinnha
В следующем сезоне будут играть дома.  Главное проработать команду. 
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0
Перець
звісно в рідних стінах і з фанами більше 10 очок набрали б 100 %
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0
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