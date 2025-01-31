«Уверен, было бы иначе». Милевский назвал причину провала Динамо в ЛЕ

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал выступления «бело-синих» в этом сезоне Лиги Европы:

«Мы не «Ман Сити» и не «Реал» Мадрид на данный момент, имеем, что имеем. Пацаны непонятно где играли. Если бы в Киеве играли, то думаю было бы по-другому. Ультрас, петарды, огни – это все помогает, а когда ты играешь на стадионе «Шальке», где 3000 человек на игре... Ну не знаю.

Темные времена. Стартанули летом неплохо, немного не хватило, но повторюсь: если бы играли на Лобановского и можно было пускать 17 тысяч болельщиков на игру, то уверен – было бы по-другому».

«Динамо» в 8 поединках Лиги Европы получило 4 балла и заняло 34-е место в турнирной таблице.