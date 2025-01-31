Интерес не из Европы. Динамо может потерять еще одну легенду в зимнее окно

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский может покинуть свой нынешний клуб в зимнее трансферное окно, сообщает анонимный Telegram-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 32-летним футболистом интересуется неназванный клуб из MLS.

В сезоне 2024/25 Виталий Буяльский провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость капитана киевлян в 4 миллиона евро.

Ранее киевское «Динамо» отпустило вратаря Георгия Бущана в саудовский «Аль-Шабаб».