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Украина. Премьер лига
31 января 2025, 15:20 | Обновлено 31 января 2025, 15:39
2346
3

Интерес не из Европы. Динамо может потерять еще одну легенду в зимнее окно

Виталий Буяльский обратил на себя внимание со стороны клубов MLS

31 января 2025, 15:20 | Обновлено 31 января 2025, 15:39
2346
3
Интерес не из Европы. Динамо может потерять еще одну легенду в зимнее окно
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Буяльский

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский может покинуть свой нынешний клуб в зимнее трансферное окно, сообщает анонимный Telegram-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 32-летним футболистом интересуется неназванный клуб из MLS.

В сезоне 2024/25 Виталий Буяльский провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость капитана киевлян в 4 миллиона евро.

Ранее киевское «Динамо» отпустило вратаря Георгия Бущана в саудовский «Аль-Шабаб».

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Виталий Буяльский Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Major League Soccer (MLS)
Дмитро Вус Источник: Telegram
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Комментарии 3
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Dysear
MLS це гуд але звідти в Європу рідко коли переходять. Якщо цей трансфер здійсниться то можна вважати що це кінцева зупинка Буяльского
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0
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Khafre
34 місце в другосортному європейському турнірі = 27 місце в найпрестижнішому європейському турнірі Лізі Чемпіонів
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-2
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