Интерес не из Европы. Динамо может потерять еще одну легенду в зимнее окно
Виталий Буяльский обратил на себя внимание со стороны клубов MLS
Украинский полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский может покинуть свой нынешний клуб в зимнее трансферное окно, сообщает анонимный Telegram-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, 32-летним футболистом интересуется неназванный клуб из MLS.
В сезоне 2024/25 Виталий Буяльский провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость капитана киевлян в 4 миллиона евро.
Ранее киевское «Динамо» отпустило вратаря Георгия Бущана в саудовский «Аль-Шабаб».
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