ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Олександрии и Полесья перешел в Левый Берег

29-летний атакующий полузащитник Дмитрий Шастал стал игроком «Левого Берега».

Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Шастал – воспитанник столичного клуба «Змена-Оболонь». Он выступал за ковалевский «Колос», ФК «Полтава» и «Энергию» из Новой Каховки.

В 2018 году стал игроком «Олександрии», где сыграл 63 матча и забил 9 голов. В 2021 году перешел в житомирское «Полесье». В составе «волков» провел 45 матчей и забил 11 мячей.

Также выступал на правах аренды за рівненський «Верес».

Ранее стало известно, что «Левый Берег» подписал контракт с вратарем.