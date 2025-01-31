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Украина. Премьер лига
31 января 2025, 15:33 | Обновлено 31 января 2025, 15:35
705
1

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Олександрии и Полесья перешел в Левый Берег

Дмитрий Шастал стал игроком киевского клуба

31 января 2025, 15:33 | Обновлено 31 января 2025, 15:35
705
1
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Олександрии и Полесья перешел в Левый Берег
ФК Лівий Берег. Дмитрий Шастал

29-летний атакующий полузащитник Дмитрий Шастал стал игроком «Левого Берега».

Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Шастал – воспитанник столичного клуба «Змена-Оболонь». Он выступал за ковалевский «Колос», ФК «Полтава» и «Энергию» из Новой Каховки.

В 2018 году стал игроком «Олександрии», где сыграл 63 матча и забил 9 голов. В 2021 году перешел в житомирское «Полесье». В составе «волков» провел 45 матчей и забил 11 мячей.

Также выступал на правах аренды за рівненський «Верес».

Ранее стало известно, что «Левый Берег» подписал контракт с вратарем.

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Олександр Сільченко Источник: ФК Левый берег
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Tower Bridge
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