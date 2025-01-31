ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Олександрии и Полесья перешел в Левый Берег
Дмитрий Шастал стал игроком киевского клуба
29-летний атакующий полузащитник Дмитрий Шастал стал игроком «Левого Берега».
Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.
Шастал – воспитанник столичного клуба «Змена-Оболонь». Он выступал за ковалевский «Колос», ФК «Полтава» и «Энергию» из Новой Каховки.
В 2018 году стал игроком «Олександрии», где сыграл 63 матча и забил 9 голов. В 2021 году перешел в житомирское «Полесье». В составе «волков» провел 45 матчей и забил 11 мячей.
Также выступал на правах аренды за рівненський «Верес».
Ранее стало известно, что «Левый Берег» подписал контракт с вратарем.
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