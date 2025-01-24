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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ подписал бывшего голкипера Шахтера
Украина. Премьер лига
24 января 2025, 10:57 |
288
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ подписал бывшего голкипера Шахтера

Илья Караващенко стал игроком «Левого Берега»

24 января 2025, 10:57 |
288
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ подписал бывшего голкипера Шахтера
Левый Берег. Илья Караващенко

Украинский голкипер Илья Караващенко официально стал игроком «Левого Берега». Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Поздравляем Илью в «Левом Берегу» и желаем ему успехов, свершений и больше поединков «на ноль» в составе «аистов», – говорится в сообщении клуба.

В 2015 году Илья попал в Академию донецкого «Шахтера». Взрослую карьеру начал в дублирующем составе «горняков», в сезоне 2018/19 даже был заявлен в Юношескую лигу УЕФА.

В 2020 году перешел в черниговскую «Десну», затем на основе аренды защищал цвета «ВПК-Агро» из Днепропетровщины. С 2022 года выступал за Мариуполь, был основным голкипером команды. В частности, в нынешнем сезоне принял участие в 10 матчах (пропустил 16 мячей, трижды сохранил ворота сухими).

Ранее сообщалось, что «Левый Берег» уверенно переиграл «Металлист 1925» в контрольном матче.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Левый берег
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