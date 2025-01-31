Стародубцева получила соперницу в квалификации турнира WTA 500 в Абу-Даби

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 111) выступит в квалификации хардового турнира WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ.

В 1-м раунде отбора украинка сыграет против представительницы США Маккартни Кесслер (WTA 52).

Если Юлия пройдет американку, то в решающем поединке отбора встретится с победительницей противостояния Теодора Костович (Сербия, WTA 886) – Диан Парри (Франция, WTA 86).

Стародубцева и Кесслер ранее играли между собой два раза, счет 1:1. Встреча в столице ОАЭ запланирована на 1 февраля в 09:00 по Киеву.

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