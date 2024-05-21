Умер двукратный призер чемпионатов мира в составе сборной Германии

В возрасте 85 лет ушел из жизни известный немецкий экс-футболист Карл-Хайнц Шнеллингер.

Сообщается, что его сердце остановилось в клинике Сан-Раффаэле в Милане 20 мая после продолжительной болезни.

Шнеллингер в составе сборной ФРГ провел 47 матчей, забил 1 мяч. Карл-Хайнц был серебряным призером ЧМ-1966 и бронзовым призером ЧМ-1970.

На клубном уровне он, играя на позиции центрального защитника, выступал за «Дюрен», «Кельн», «Мантову», «Рому», «Милан» и «Теннис-Боруссию».

Карл-Хайнц Шнеллингер – чемпион Германии (1962), четырехкратный обладатель Кубка Италии (1964, 1967, 1972, 1973), чемпион Италии (1968), двукратный обладатель Кубка кубков (1968, 1973), обладатель Кубка чемпионов (1969), обладатель Межконтинентального кубка (1969), а также футболист года в Германии (1962).