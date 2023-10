Егор Ярмолюк дебютировал в АПЛ за Брентфорд

Сегодня, 21 октября, проходит 9-й тур АПЛ. «Брентфорд» на домашнем поле принимает «Бернли». Хозяева уверенно победили со счетом 3:0.

За «Брентфорд» на 76-й минуте на поле появился 19-летний украинский полузащитник Егор Ярмолюк. Для украинца – это дебют в Английской премьер-лиге.

Ранее, 5 июня стало известно, что Ярмолюк переведен в первую команду «Брентфорда».

