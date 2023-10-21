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Брентфорд
21.10.2023 17:00 – FT 3 : 0
Бёрнли
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Англия
21 октября 2023, 18:54 | Обновлено 21 октября 2023, 19:59
2274
7

Егор Ярмолюк дебютировал в АПЛ за Брентфорд

Украинский полузащитник вышел на замену против Бернли

21 октября 2023, 18:54 | Обновлено 21 октября 2023, 19:59
2274
7
Егор Ярмолюк дебютировал в АПЛ за Брентфорд
Getty Images/Global Images Ukraine.Егор Ярмолюк

Сегодня, 21 октября, проходит 9-й тур АПЛ. «Брентфорд» на домашнем поле принимает «Бернли». Хозяева уверенно победили со счетом 3:0.

За «Брентфорд» на 76-й минуте на поле появился 19-летний украинский полузащитник Егор Ярмолюк. Для украинца – это дебют в Английской премьер-лиге.

Ранее, 5 июня стало известно, что Ярмолюк переведен в первую команду «Брентфорда».

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Егор Ярмолюк чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Брентфорд Бернли дебют
Источник Sport.ua
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romanchik.8409
В 19 лет! Наш игрок в АПЛ дебют.  Очень круто....
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+7
Дмитрий Лавриненко
Гарний дебют, дуже активний, міг забивати/асистувати. Шукає м'яча, тягне його, віддає, пресингує. Крута вісімка в майбутньому, для нашого рівня так зовсім топ
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+5
Владислав Рейский
и как?
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0
Болела
Ого. А звідки цей пацан?
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-3
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