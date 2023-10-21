Англия21 октября 2023, 18:54 | Обновлено 21 октября 2023, 19:59
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7
Егор Ярмолюк дебютировал в АПЛ за Брентфорд
Украинский полузащитник вышел на замену против Бернли
21 октября 2023, 18:54 | Обновлено 21 октября 2023, 19:59
2274
7
Сегодня, 21 октября, проходит 9-й тур АПЛ. «Брентфорд» на домашнем поле принимает «Бернли». Хозяева уверенно победили со счетом 3:0.
За «Брентфорд» на 76-й минуте на поле появился 19-летний украинский полузащитник Егор Ярмолюк. Для украинца – это дебют в Английской премьер-лиге.
Ранее, 5 июня стало известно, что Ярмолюк переведен в первую команду «Брентфорда».
🔁 Our first pair of changes— Brentford FC (@BrentfordFC) October 21, 2023
🐝 2-0 🟣@ifxpayments | #BREBUR pic.twitter.com/0wYC1mMj1H
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Комментарии 7
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В 19 лет! Наш игрок в АПЛ дебют. Очень круто....
Гарний дебют, дуже активний, міг забивати/асистувати. Шукає м'яча, тягне його, віддає, пресингує. Крута вісімка в майбутньому, для нашого рівня так зовсім топ
и как?
Ого. А звідки цей пацан?
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