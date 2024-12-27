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Испания
27 декабря 2024, 11:20 | Обновлено 27 декабря 2024, 11:21
207
0

Реал может продать игрока в Атлетико. Цена вопроса – 20 миллионов евро

Фран Гарсия может покинуть королевский клуб

27 декабря 2024, 11:20 | Обновлено 27 декабря 2024, 11:21
207
0
Реал может продать игрока в Атлетико. Цена вопроса – 20 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Гарсия

Мадридский «Реал» готов продать испанского левого защитника Франа Гарсию, сообщает El Gol Digital.

По информации источника, 25-летним футболистом интересуются «Райо Вальекано» и мадридский «Атлетико». Для его приобретения должно хватить 20 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Фран Гарсия провел 19 матчей на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что и «Реал» интересуется игроком «Атлетико» – защитником Робеном Ле Норманом.

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Фран Гарсия трансферы Атлетико Мадрид Реал Мадрид трансферы Ла Лиги Райо Вальекано
Дмитро Вербинський Источник: El Gol Digital
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