Реал может продать игрока в Атлетико. Цена вопроса – 20 миллионов евро

Мадридский «Реал» готов продать испанского левого защитника Франа Гарсию, сообщает El Gol Digital.

По информации источника, 25-летним футболистом интересуются «Райо Вальекано» и мадридский «Атлетико». Для его приобретения должно хватить 20 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Фран Гарсия провел 19 матчей на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что и «Реал» интересуется игроком «Атлетико» – защитником Робеном Ле Норманом.