Реал может продать игрока в Атлетико. Цена вопроса – 20 миллионов евро
Фран Гарсия может покинуть королевский клуб
Мадридский «Реал» готов продать испанского левого защитника Франа Гарсию, сообщает El Gol Digital.
По информации источника, 25-летним футболистом интересуются «Райо Вальекано» и мадридский «Атлетико». Для его приобретения должно хватить 20 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Фран Гарсия провел 19 матчей на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что и «Реал» интересуется игроком «Атлетико» – защитником Робеном Ле Норманом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Какая она, жизнь профессионального игрока
Лука Модрич планирует повесить бутсы на гвоздь после завершения сезона