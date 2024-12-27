«Есть все шансы». Ван Нистелрой назвал будущего триумфатора АПЛ

Главный тренер «Лестера» Руд ван Нистелрой поделился эмоциями после матча 18-го тура Английской Премьер-лиги против «Ливерпуля», где его команда уступила (1:3). Специалист оценил шансы «красных» на триумф в чемпионате.

«Впереди еще большая часть чемпионата, а в АПЛ предвидеть – дело неблагодарное. Но, глядя на стабильность «Ливерпуля», глядя на то, как выступает команда – у них есть все шансы стать чемпионами», – сказал ван Нистелрой.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» занимает первое место турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 42 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей. «Лестер» находится на 18 месте с 14 баллами.

Ранее Арне Слот поделился эмоциями после победы «Ливерпуля» над «Лестером».