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Украина. Премьер лига
27 декабря 2024, 11:22 | Обновлено 27 декабря 2024, 11:27
263
0

«Если тебе говорят, что нужно продавать игроков...» Дулуб – об уходе с ЛНЗ

Бывший тренер Черкасской команды прокомментировал свою работу во главе клуба

27 декабря 2024, 11:22 | Обновлено 27 декабря 2024, 11:27
263
0
«Если тебе говорят, что нужно продавать игроков...» Дулуб – об уходе с ЛНЗ
Олег Дулуб

Бывший тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал работу во главе клуба и рассказал о своем увольнении:

«Красивый футбол? Знаете, когда меня увольняли с ЛНЗ, то руководство говорило мне, что мы не играем в красивый футбол. Любой футбол должен отвечать определенным критериям. Но очень сложно соединить красоту футбола и набор очков.

Если тебе говорят, что нужно продавать игроков, то игроки будут продаваться только тогда, когда команда будет занимать высокие места. Возьмите к примеру Ивана Калюжного. Если бы «Александрия» находилась где-то снизу, то вряд ли бы тренерский штаб сборной обратил на него внимание.

Сейчас я рассматриваю все варианты, но приоритетом является УПЛ. Украина стала для меня особой страной. Поэтому хотел бы вернуться», – считает Дулуб.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ проведет тренировочные сборы в Испании.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Олег Дулуб
Микола Титюк Источник: Профутбол
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