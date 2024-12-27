«Если тебе говорят, что нужно продавать игроков...» Дулуб – об уходе с ЛНЗ

Бывший тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал работу во главе клуба и рассказал о своем увольнении:

«Красивый футбол? Знаете, когда меня увольняли с ЛНЗ, то руководство говорило мне, что мы не играем в красивый футбол. Любой футбол должен отвечать определенным критериям. Но очень сложно соединить красоту футбола и набор очков.

Если тебе говорят, что нужно продавать игроков, то игроки будут продаваться только тогда, когда команда будет занимать высокие места. Возьмите к примеру Ивана Калюжного. Если бы «Александрия» находилась где-то снизу, то вряд ли бы тренерский штаб сборной обратил на него внимание.

Сейчас я рассматриваю все варианты, но приоритетом является УПЛ. Украина стала для меня особой страной. Поэтому хотел бы вернуться», – считает Дулуб.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ проведет тренировочные сборы в Испании.