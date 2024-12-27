Федорчук назвал главное открытие нынешнего сезона УПЛ. Не Кривбасс

Украинский тренер Олег Федорчук похвалил Руслана Ротаня за выступления «Александрии» в первой части нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.

«Я бы похвалил в первую очередь руководство Александрии. Они дали время Руслану, поверили в него после неудачного сезона предыдущего. Потому что у нас часто все наоборот: едва тренер зашатался, результаты начали ухудшаться, и ему вместо поддержки ставят подножку.

Отмечать нужно не только работу главного тренера, но и всю его бригаду. Меня Александрия удивила, прежде всего, тем, что демонстрировала хорошую командную игру. Вот именно в этом залог ее успеха, по-моему, потому что высококачественных футболистов там маловато. Александрия – это типичная тренерская команда, так принято говорить. До начала чемпионата я не думал, что они столько очков наберут перед зимним перерывом. Я думал будет 30, может, 32, но не 38», – сказал Федорчук.

«Александрия» идет на второй строчке турнирной таблицы УПЛ, отставая от «Динамо» на пять баллов. Следующий матч подопечные Руслана Ротаня сыграют уже в 2025 году. Первым соперником «Александрии» станет луганская «Заря».