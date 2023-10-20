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ATP
20 октября 2023, 22:15 | Обновлено 20 октября 2023, 22:49
1490
0

Свитолина аплодировала стоя. Монфис впервые за 2 года вышел в полуфинал

Гаэль обыграл Адриана Маннарино в четвертьфинале турнира в Стокгольме

20 октября 2023, 22:15 | Обновлено 20 октября 2023, 22:49
1490
0
Свитолина аплодировала стоя. Монфис впервые за 2 года вышел в полуфинал
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 140) вышел в полуфинал турнира серии АТР 250 в Стокгольме (Швеция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В четвертьфинале муж Элины Свитолиной обыграл своего соотечественника Адриана Маннарино (АТР 24) в двух сетах за 1 час и 47 минут.

АТР 250 Стокгольм. Хард в помещении. 1/4 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Адриан Маннарино (Франция) [2] – 7:5, 7:6 (7:3)

Это была 7-я встреча теннисистов. Монфис выиграл 5-й поединок.

Для Гаэля это будет первый полуфинал почти за 2 года. В январе 2022 года он выиграл титул в Аделаиде.

На матче присутствовала и Элина. Украинка после реализованного матчбола своего мужа аплодировала стоя.

В полуфинале турнира АТР 250 в Стокгольме Монфис сыграет против победителя матча Ласло Дьере – Томаш Махач.

По теме:
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При поддержке Свитолиной. Монфис успешно стартовал на турнире в Стокгольме
Гаэль Монфис Адриан Маннарино ATP Стокгольм Элина Свитолина
Источник Sport.ua
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