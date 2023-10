Свитолина аплодировала стоя. Монфис впервые за 2 года вышел в полуфинал

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 140) вышел в полуфинал турнира серии АТР 250 в Стокгольме (Швеция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В четвертьфинале муж Элины Свитолиной обыграл своего соотечественника Адриана Маннарино (АТР 24) в двух сетах за 1 час и 47 минут.

АТР 250 Стокгольм. Хард в помещении. 1/4 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Адриан Маннарино (Франция) [2] – 7:5, 7:6 (7:3)

Это была 7-я встреча теннисистов. Монфис выиграл 5-й поединок.

Для Гаэля это будет первый полуфинал почти за 2 года. В январе 2022 года он выиграл титул в Аделаиде.

На матче присутствовала и Элина. Украинка после реализованного матчбола своего мужа аплодировала стоя.

В полуфинале турнира АТР 250 в Стокгольме Монфис сыграет против победителя матча Ласло Дьере – Томаш Махач.

Into the last four! 👏@Gael_Monfils defeats Mannarino 7-5 7-6 💪#bnpparibasnordicopen pic.twitter.com/vLfy28J25S