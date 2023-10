Каспер Шмейхель попросил прощения перед болбоем матча с Сан-Марино

Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель принес извинения болбою из матча квалификации Евро-2024 между Сан-Марино и Данией (1:2).

«В горячую минуту я перешел черту и использовал неправильные слова в обращении к болбою во время вчерашней игры.

Как всем известно, быть примером для подражания для детей – означает для меня все, и я делаю все, чтобы соответствовать этому. Здесь я не прав, за это я сожалею и прошу прощения».

Во время игры Шмейхель слишком эмоционально обратился к бол-бою. Каспер был раздражен тем, что болбой, по его мнению, слишком медленно подавал мяч.

