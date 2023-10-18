17 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.

Дания в гостях с трудом обыграла Сан-Марино (2:1) и приблизилась к выходу в финальный раунд.

Большим праздником для футбольных карликов из Сан-Марино стал забитый гол во втором тайме

Квалификация Евро-2024

8-й тур, 17 октября

Сан-Марино – Дания – 1:2

Голы: Голинуччи, 61 – Хойлунд, 42, Поульсен, 70

Видеообзор матча