17.10.2023 21:45 – FT 1 : 2
Чемпионат Европы18 октября 2023, 05:30 | Обновлено 18 октября 2023, 06:25
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Сан-Марино – Дания – 1:2. Гол – праздник для карликов. Видео голов и обзор
Команды сыграли поединок 8-го тура квалификации Евро-2024
18 октября 2023, 05:30 | Обновлено 18 октября 2023, 06:25
41
0
17 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.
Дания в гостях с трудом обыграла Сан-Марино (2:1) и приблизилась к выходу в финальный раунд.
Большим праздником для футбольных карликов из Сан-Марино стал забитый гол во втором тайме
Квалификация Евро-2024
8-й тур, 17 октября
Сан-Марино – Дания – 1:2
Голы: Голинуччи, 61 – Хойлунд, 42, Поульсен, 70
Видеообзор матча
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Юссуф Поульсен (Дания).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Голинуччи (Сан-Марино).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Дания).
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