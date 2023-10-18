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  4. Сан-Марино – Дания – 1:2. Гол – праздник для карликов. Видео голов и обзор
Евро
Сан-Марино
17.10.2023 21:45 – FT 1 : 2
Дания
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18 октября 2023, 05:30 | Обновлено 18 октября 2023, 06:25
41
0

Сан-Марино – Дания – 1:2. Гол – праздник для карликов. Видео голов и обзор

Команды сыграли поединок 8-го тура квалификации Евро-2024

18 октября 2023, 05:30 | Обновлено 18 октября 2023, 06:25
41
0
Сан-Марино – Дания – 1:2. Гол – праздник для карликов. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

17 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.

Дания в гостях с трудом обыграла Сан-Марино (2:1) и приблизилась к выходу в финальный раунд.

Большим праздником для футбольных карликов из Сан-Марино стал забитый гол во втором тайме

Квалификация Евро-2024

8-й тур, 17 октября

Сан-Марино – Дания – 1:2

Голы: Голинуччи, 61 – Хойлунд, 42, Поульсен, 70

Видеообзор матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Юссуф Поульсен (Дания).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Голинуччи (Сан-Марино).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Дания).
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Евро-2024 видео голов и обзор сборная Сан-Марино по футболу сборная Дании по футболу Расмус Хойлунд Юссуф Поульсен
Источник Sport.ua
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