Группа Н. Словения и Дания победами подтвердили свое лидерство

17 октября состоялись два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года в группе Н.

Сборная Словении на выезде со счетом 1:0 переиграла команду Северной Ирландии. В параллельном матче сборная Дании обыграла на выезде команду Сан-Марино – 2:1.

В таблице группы Н Словения и Дания остаются лидерами, имея по 19 очков. За ними идет Казахстан (15 пунктов), Финляндия (12 очков), а также Северная Ирландия (6 баллов) и Сан-Марино (0 пунктов).

Отбор на Евро-2024. Группа Н

Северная Ирландия – Словения – 0:1

Гол: Гнезда Черин, 5.

Удален Чарльз, 58 (Северная Ирландия).

Сан-Марино – Дания – 1:2

Голы: Голинуччи, 61 – Хейлунд, 42, Поульсен, 70.