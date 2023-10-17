Группа Н. Словения и Дания победами подтвердили свое лидерство
Две лучшие команды взяли по три очка
17 октября состоялись два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года в группе Н.
Сборная Словении на выезде со счетом 1:0 переиграла команду Северной Ирландии. В параллельном матче сборная Дании обыграла на выезде команду Сан-Марино – 2:1.
В таблице группы Н Словения и Дания остаются лидерами, имея по 19 очков. За ними идет Казахстан (15 пунктов), Финляндия (12 очков), а также Северная Ирландия (6 баллов) и Сан-Марино (0 пунктов).
Отбор на Евро-2024. Группа Н
Северная Ирландия – Словения – 0:1
Гол: Гнезда Черин, 5.
Удален Чарльз, 58 (Северная Ирландия).
Сан-Марино – Дания – 1:2
Голы: Голинуччи, 61 – Хейлунд, 42, Поульсен, 70.
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