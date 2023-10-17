Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Группа Н. Словения и Дания победами подтвердили свое лидерство
Евро
Сан-Марино
17.10.2023 21:45 – FT 1 : 2
Дания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
17 октября 2023, 23:42 |
182
0

Группа Н. Словения и Дания победами подтвердили свое лидерство

Две лучшие команды взяли по три очка

17 октября 2023, 23:42 |
182
0
Группа Н. Словения и Дания победами подтвердили свое лидерство
Getty Images/Global Images Ukraine.

17 октября состоялись два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года в группе Н.

Сборная Словении на выезде со счетом 1:0 переиграла команду Северной Ирландии. В параллельном матче сборная Дании обыграла на выезде команду Сан-Марино – 2:1.

В таблице группы Н Словения и Дания остаются лидерами, имея по 19 очков. За ними идет Казахстан (15 пунктов), Финляндия (12 очков), а также Северная Ирландия (6 баллов) и Сан-Марино (0 пунктов).

Отбор на Евро-2024. Группа Н

Северная Ирландия – Словения – 0:1

Гол: Гнезда Черин, 5.

Удален Чарльз, 58 (Северная Ирландия).

Сан-Марино – Дания – 1:2

Голы: Голинуччи, 61 – Хейлунд, 42, Поульсен, 70.

По теме:
Трубин – худший в составе. Стали известны оценки за матч Украины на Мальте
Молчал 17 месяцев. Мудрик отметился 2-м голом за сборную Украины
Таблицы Евро-2024. Украина – на 2 месте. Впереди – решающий матч с Италией
Евро-2024 сборная Словении по футболу сборная Дании по футболу сборная Северной Ирландии по футболу сборная Сан-Марино по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что это было, Шахтер?!
Футбол | 17 октября 2023, 06:30 75
Что это было, Шахтер?!
Что это было, Шахтер?!

Валерий Василенко не удержался и бросил камень в огород и ван Леувена, и «горняков»

Минус капитан. Заявка сборной Украины на матч отбора Евро-2024
Футбол | 17 октября 2023, 10:10 12
Минус капитан. Заявка сборной Украины на матч отбора Евро-2024
Минус капитан. Заявка сборной Украины на матч отбора Евро-2024

Тарас Степаненко пропустит важную игру

Группа G. Сербия победила Черногорию, Литва и Венгрия сыграли вничью
Футбол | 17.10.2023, 23:50
Группа G. Сербия победила Черногорию, Литва и Венгрия сыграли вничью
Группа G. Сербия победила Черногорию, Литва и Венгрия сыграли вничью
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
Футбол | 17.10.2023, 23:47
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
Проблемы с аутсайдером. Сборная Украины одержала непростую победу на Мальте
Футбол | 17.10.2023, 23:45
Проблемы с аутсайдером. Сборная Украины одержала непростую победу на Мальте
Проблемы с аутсайдером. Сборная Украины одержала непростую победу на Мальте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Уайлдера, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сравнил их как боксеров
Тренер Уайлдера, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сравнил их как боксеров
17.10.2023, 10:40
Бокс
Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности
Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности
16.10.2023, 23:15 12
Футбол
Стало известно, кто может стать наставником Шахтера после ухода ван Леувена
Стало известно, кто может стать наставником Шахтера после ухода ван Леувена
16.10.2023, 16:37 12
Футбол
ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет
ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет
16.10.2023, 21:50 4
Футбол
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
16.10.2023, 21:35 28
Футбол
Роналду забил 127 гол за сборную, опережая Али на 19 мячей. Что у Месси?
Роналду забил 127 гол за сборную, опережая Али на 19 мячей. Что у Месси?
17.10.2023, 02:14 2
Футбол
Бывший тренер сборной Украины по боксу поблагодарил оккупантов
Бывший тренер сборной Украины по боксу поблагодарил оккупантов
16.10.2023, 17:04 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем