17.10.2023 21:45 – FT 0 : 1
Чемпионат Европы18 октября 2023, 05:59 | Обновлено 18 октября 2023, 06:36
14
0
Северная Ирландия – Словения – 0:1. За шаг до путевки. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 8-го тура квалификации Евро-2024
18 октября 2023, 05:59 | Обновлено 18 октября 2023, 06:36
14
0
17 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.
Словения в гостях обыграла Северную Ирландию (1:0) и приблизилась к выходу в финальный раунд.
Единственный в матче гол забил Адам Гнезда Черин на 5-й минуте.
Квалификация Евро-2024
8-й тур, 17 октября
Северная Ирландия – Словения – 0:1
Голы: Адам Гнезда Черин, 5
Видеообзор матча
События матча
58’
Шеа Чарльз (Северная Ирландия) получает красную карточку.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Черин (Словения).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 октября 2023, 12:32 1
Анри Бонелло – интересный персонаж, но его отец, пожалуй, еще более знаковый для «красных»
Футбол | 18 октября 2023, 00:01 6
Полузащитник подвел итог матчу Мальта – Украина
Футбол | 17.10.2023, 23:59
Футбол | 18.10.2023, 00:30
Футбол | 18.10.2023, 04:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.10.2023, 23:15 12
17.10.2023, 23:41 15
16.10.2023, 16:17 132
16.10.2023, 16:37 12
17.10.2023, 02:14 2
16.10.2023, 11:10 7
16.10.2023, 21:23 68
16.10.2023, 17:04 7