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Евро
Северная Ирландия
17.10.2023 21:45 – FT 0 : 1
Словения
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18 октября 2023, 05:59 | Обновлено 18 октября 2023, 06:36
14
0

Северная Ирландия – Словения – 0:1. За шаг до путевки. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 8-го тура квалификации Евро-2024

18 октября 2023, 05:59 | Обновлено 18 октября 2023, 06:36
14
0
Северная Ирландия – Словения – 0:1. За шаг до путевки. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

17 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.

Словения в гостях обыграла Северную Ирландию (1:0) и приблизилась к выходу в финальный раунд.

Единственный в матче гол забил Адам Гнезда Черин на 5-й минуте.

Квалификация Евро-2024

8-й тур, 17 октября

Северная Ирландия – Словения – 0:1

Голы: Адам Гнезда Черин, 5

Видеообзор матча

События матча

58’
Шеа Чарльз (Северная Ирландия) получает красную карточку.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Черин (Словения).
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Источник Sport.ua
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